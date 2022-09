Imam Hassan Iquioussen : expulsion, propos... Le résumé de l'affaire

IQUIOUSSEN. Activement recherché, l'imam Hassan Iquioussen, sous le coup d'une procédure d'expulsion, aurait fui la France. Pourquoi est-il mis en cause par Gérald Darmanin ? Le résumé de l'affaire.

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 14h48] Une issue à peine croyable dans une affaire déjà rocambolesque. Visé par une procédure d'expulsion de la France, l'imam Hassan Iquioussen a pris la fuite et est introuvable depuis le mardi 30 août 2022, date à laquelle des policiers se sont présentés à son domicile de Lourches (Nord), près de Valenciennes. Les forces de l'ordre étaient venues interpeller ce prédicateur réputé proche des Frères musulmans pour faire exécuter la décision du ministère de l'Intérieur de renvoyer l'imam vers le Maroc, après des démêlés judiciaires. Mais l'homme de 58 ans s'est volatilisé. Ainsi, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre afin qu'il puisse être interpellé, même si Gérald Darmanin, à l'origine de la procédure visant l'imam, a estimé que "c'est une très bonne chose qu'il ne soit plus en France." Qui est ce quinquagénaire au cœur d'une tempête médiatique et judiciaire cet été ? Pourquoi est-il visé par une procédure d'expulsion ? Le résumé de l'affaire.

L'affaire avait commencé lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait annoncé le 28 juillet 2022, sur Twitter : "Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux (lire plus bas) à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français." Un arrêté ministériel d'expulsion avait alors lancé contre Hassan Iquioussen.

Après des soubresauts judiciaires terminés devant le Conseil d'Etat, qui a finalement validé la procédure d'expulsion, une nouvelle difficulté est venue compromettre l'expulsion du prédicateur, avant que sa fuite ne soit découverte : le Maroc, qui devait l'accueillir, avait suspendu son laissez-passer consulaire livré le 1er août -et normalement valable pendant 60 jours- mais surtout indispensable à l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. La décision marocaine était survenue le même jour que la validation de l'avis d'expulsion, contrariant fortement le ministère de l'Intérieur. "Comment peut-on reconnaître la nationalité d'un de ses ressortissants un jour et ne plus la reconnaître le lendemain ?", s'était agacé un proche de Gérald Darmanin auprès d'Europe 1.

Sans laissez-passer, l'imam ne pourra pas être expulsé, même s'il est rattrapé par la police, et sera placé dans un centre de rétention administratif. Mais selon le média, les discussions entre la France et le Maroc sont toujours en cours pour négocier l'obtention d'un nouveau sésame. Indispensable si les autorités françaises remettent la main sur l'imam.

Lorsque le ministère de l'Intérieur a ordonné l'expulsion de l'imam, Gérald Darmanin a expliqué que l'imam proférait "auprès d'un large public depuis le début des années 2000 […], un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République". Par ailleurs, il est reproché à Hassan Iquioussen de tenir "un discours à teneur antisémite particulièrement virulent", de prôner la soumission des femmes vis-à-vis des hommes. En outre, l'imam, selon l'arrêté, encouragerait le séparatisme et afficherait un "mépris de certaines valeurs républicaines telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française".

L'imam a tenu de nombreux propos polémiques ces dernières années, relayés sur des plateformes de vidéos en ligne. Comme le rappelle Le Figaro, qui a entrepris de lister ses déclarations les plus polémiques, Hassan Iquioussen est convaincu que l'islam en France est en proie à un "cinquième colonne", attaqués par des "traitres de l'Intérieur", qui ont pour objectif de "se convertir, de sortir de l'Islam et de répandre des informations qui sont fausses". Et d'insister à leur endroit dans une déclaration datant de plusieurs années : "Ce sont des collabos. Et chez nous, les collabos, on leur met 12 balles dans la tête. Le peloton d'exécution". L'homme a également plusieurs fois défendu clairement que l'islam était une "religion de paix", et que "détester quelqu'un parce qu'il est juif" était "un péché en Islam". Comme le souligne encore le Figaro, le prédicateur a toutefois qualifié les Juifs d'"avares et usuriers", en les désignant aussi du "top de la trahison et de la félonie".

Les propos du prédicateur sont aussi cités par le Conseil d'Etat, ainsi qu'il en a rendu compte dans sa décision : "L'instruction établissait que M. Iquioussen avait développé depuis plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n'a présenté ses 'excuses' en 2004 et condamné l'antisémitisme en 2015 qu'en réaction à l'émotion que ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière explicite ces propos. En outre, des propos à caractère antisémite ont été réitérés après ses 'excuses' de 2004 et les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu'à une date récente sans que M. Iquioussen n'ait cherché à en faire cesser la diffusion."

L'imam Hassan Iquioussen devait être chez lui, à son domicile de Lourches, près de Valenciennes dans le Nord. Du moins, c'est ce que pensaient les forces de l'ordre lorsqu'elles se sont rendues à l'adresse mardi 30 août pour interpeller le prédicateur. Mais sur place, l'homme était introuvable. Les policiers continuent de chercher l'imam. "Il est manifestement en Belgique" avait annoncé Gérald Darmanin sur CNews, le 1er septembre. Mais en plus du "où ?", la question qui se pose est comment l'imam a-t-il réussi à se volatiliser ?

Hassan Iquioussen était surveillé par les autorités depuis plusieurs semaines en plus d'être fiché S depuis 18 mois mais il n'avait pas lieu d'être sous un régime de surveillance particulier n'ayant commis ni crime, ni délit. Si l'homme est effectivement en Belgique, il aurait dû être repéré à la frontière de par son classement en fiche S. Cependant, il a pu facilement passer à travers les mailles de filet car restant dans l'espace Schengen où les contrôles ne sont pas systématique. De plus, l'imam pourrait être parti depuis plusieurs semaines car il était notifié de son avis d'expulsion depuis le 3 mai, avant que ce dernier ne soit suspendu par le tribunal administratif de Paris.

C'est ce que semblent indiquer les déclarations d'un de ses cinq fils, Soufiane, à RMC. Le jeune homme a expliqué que son père a décidé il y a quelques semaines de "prendre ses distances, d'aller se reposer un petit peu" et a précisé ne pas avoir eu de nouvelles de lui depuis. L'imam Iquioussen est parti sans son téléphone retrouvé à son adresse lors de la perquisition des policiers, indice qui tend à prouver que ce départ est bien une fuite. Le préfet des Hauts-de-France a jugé qu'Hassan Iquioussen est "devenu un délinquant" en se soustrayant à la mesure d'expulsion alors que l'homme est déjà considéré comme fugitif et que son nom a été ajouté au ficher des personnes recherchées.

Critiqué, Gérald Darmanin s'est défendu d'avoir laissé s'échapper le prédicateur de 58 ans, dit proche des Frères musulmans . "On n'est pas une dictature. Le droit ne permet pas de mettre dans des prisons en préventive avant que quelqu'un ne soit condamné. Il n'avait jamais été condamné auparavant. Le droit ne permet pas de mettre des techniques très modernes de géolocalisation lorsque la personne n'est pas recherchée, n'est pas un fugitif délinquant. Il l'a été au moment où le Conseil d'État a dit : vous pouvez l'expulser", avait justifié le ministre de l'Intérieur.

Il est cependant à noter que l'imam a reçu, à la mi-août,... un nouveau titre de séjour ! La décision d'expulsion avait en effet été annulée par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat n'a pas encore tranché. Pourtant, l'homme ne s'est jamais présenté en préfecture pour récupérer le document, seules sa femme et son avocate s'y sont rendues pour tenter d'obtenir le titre, sans succès.

Jeudi 25 août 2022, le journal d'investigation Médiapart a révélé que Gérald Darmanin a diné avec Hassan Iquioussen en 2014. Selon le média, l'actuel ministre de l'Intérieur ambitionnait à l'époque de conquérir la mairie de Tourcoing. Il souhaite alors se rapprocher de ceux qui constitue l'électorat de gauche en place à la tête de la ville et du pays (François Hollande était à ce moment-là président de la République). C'est donc à cette occasion qu'il organise un dîner avec les représentant de la communauté musulmane du Nord. "On a passé une très belle soirée. C'était très positif, on s'est mis d'accord sur 99,9 % des sujets de conversation", a affirmé Hassan Iquioussen, auprès de Médiapart. De son côté, Gérald Darmanin n'a pas souhaité réagir.