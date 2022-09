Mort d'Elizabeth II : émotion et foule compacte en Ecosse

Le cercueil d'Elizabeth II, qui a quitté le domaine de Balmoral pour rejoindre Edimbourg, a attiré des dizaines de milliers de personnes dimanche, le long des routes écossaises, émues parfois aux larmes.

Reflet de l'émotion qui a saisi le Royaume-Uni depuis le décès de la monarque au règne le plus long de son Histoire, une foule compacte a accueilli dans la capitale écossaise la dépouille, qui a franchi les grilles du palais d'Holyroodhouse, la résidence royale écossaise, peu avant 16H30 (15H30 GMT) après avoir parcouru lentement 300 kilomètres en six heures.

Le cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais sur lequel avait été posée une couronne de bruyères blanches, a été porté à l'intérieur du palais devant trois de ses quatre enfants: Edward, Andrew et Anne, qui a fait la révérence au passage de sa défunte mère. Il doit passer la nuit dans la salle du trône avant une cérémonie religieuse lundi, à laquelle assistera le roi Charles III, à un kilomètre d'Holyroodhouse, en la cathédrale Saint-Gilles.

La population aura alors une première occasion de se recueillir devant la dépouille de celle qui avait régné 70 ans et 7 mois, présence familière et rassurante jusque sur les timbres et billets de banque, mais toujours mystérieuse, ayant traversé imperturbable les époques et les crises.

"La voir passer aide à accepter le fait que c'est la fin d'une ère", explique à l'AFP Rob Parsons, 28 ans, venue du nord de l'Angleterre assister au passage du cercueil.

Egalement présente, Lucy Hampshire décrit "une forte impression de perte, mais aussi une impression d'une page qui se tourne quand on a vu le cercueil passer". "C'était un pilier pour son soutien et sa compassion quand parfois on ne savait pas quoi dire", comme pendant le confinement lié au Covid-19, pendant lequel la reine avait réconforté les Britanniques dans un discours touchant à la télévision.

Le corbillard de la reine Elizabeth II quitte le domaine royal de Balmoral le 11 septembre 2022 © AFP - ANDY BUCHANAN

"C'était très émouvant, c'est quelqu'un de merveilleux, c'est très triste. J'avais beaucoup de respect pour elle", observe Theresa Brown après avoir "aperçu rapidement" le convoi funèbre.

Ce dernier avait a quitté le domaine de Balmoral peu après 10h00 (9h00 GMT) sous les applaudissements. Sur le parcours, certains ont jeté des fleurs sur le convoi.

Parmi les rares voix discordantes en Ecosse, dirigée par un gouvernement indépendantiste et où le soutien à la monarchie est minoritaire, une femme a été arrêtée à Edimbourg, sous les applaudissements, parce qu'elle portait une pancarte "Abolissez de la monarchie".

- Canons pour Charles -

Des fleurs en hommage à la reine Elizabeth II, morte à 96 ans, sont disposées à Green Park, à Londres (Royaume-Uni), le 10 septembre 2022 © AFP - Marco BERTORELLO

La dépouille d'Elizabeth II sera transportée par avion mardi à Londres. Ses funérailles auront lieu le 19 septembre à l'Abbaye de Westminster à Londres, haut lieu des mariages, couronnements et enterrements royaux depuis près d'un millénaire.

C'est là que celle qui n'était encore que la jeune princesse Elizabeth avait épousé en novembre 1947 à 21 ans Philip Mountbatten. C'est aussi là qu'elle avait été couronnée le 2 juin 1953 à 27 ans, 16 mois après être devenue reine à la mort de son père le roi George VI le 6 février 1952.

Le roi Charles III (droite) s'adresse au conseil d'accession au Palais St James de Londres (Royaume-Uni) en compagnie de son épouse, la reine consort Camilla (gauche), le 10 septembre 2022 © POOL - Victoria Jones

Des dignitaires du monde entier sont attendus, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Anthony Albanese, ainsi que de nombreuses têtes couronnées.

Des centaines de milliers de personnes devraient aussi lui rendre un dernier hommage au palais de Westminster, où son cercueil reposera du 14 au 19 septembre, avant d'être transféré à l'Abbaye pour les funérailles qui débuteront à 10h00 GMT et marqueront la fin d'une période de deuil national et d'une transition historique au Royaume-Uni.

21 coups de canon on été tirés dimanche au château de Cardiff pour la proclamation du roi Charles III au Pays de Galles, l'un des quatre pays constitutifs du Royaume-Uni © AFP - Geoff Caddick

Après avoir été proclamé roi samedi à Londres, le roi Charles III l'a été de nouveau samedi dans les trois autres pays constitutifs du Royaume Uni, lors de cérémonies au rituel immuable, à Edimbourg, Cardiff et Belfast. Vingt-et-un coups de canon ont été tirés dans les trois villes.

Samedi, lors de la cérémonie de proclamation au palais Saint James à Londres, il s'était dit "profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", après avoir salué le règne de sa mère "inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion".

Décès d'Elizabeth II : que va-t-il se passer ensuite ? © AFP - Gal ROMA

Son fils William, désormais héritier du trône et Prince de Galles, a aussi rendu un hommage émouvant à sa grand-mère: "Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie", une "reine extraordinaire".

- Négociations entre William et Harry -

Catherine, princesse de Galles, William, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan, duchesse de Sussex (de gauche à droite) marchent à la rencontre des badauds au château de Windsor (Royaume-Uni), le 10 septembre 2022 © POOL - Kirsty O'Connor

Le prince a ensuite créé la surprise en allant avec son épouse Kate, mais aussi son frère Harry et son épouse Meghan admirer les fleurs déposées devant le château de Windsor en hommage à Elizabeth II, ou le quatuor très applaudi s'est offert un long bain de foule.

Les deux couples sont notoirement en froid. Alors que Harry et Meghan sont désormais installés en Californie, ils n'avaient pas été vus ensemble en public depuis plus de deux ans.

Ils sont tous repartis dans la même voiture, mais les visages étaient fermés, les interactions minimales.

Le roi Charles III © AFP - Jonathan WALTER

Selon le journal The Times, il avait fallu des "négociations élargies" en coulisse entre les deux camps, retardant de 45 minutes leur apparition.

De plus en plus frêle ces derniers mois, la reine Elizabeth avait consacré sa vie à la monarchie. Mardi, elle travaillait encore, recevant en audience le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson, et la nouvelle Première ministre Liz Truss, à laquelle elle avait demandé de créer un nouveau gouvernement.

La reine Elizabeth II rencontre la nouvelle cheffe du camp conservateur britannique Liz Truss pour l'inviter à former un gouvernement, au château de Balmoral (Royaume-Uni), le 6 septembre 2022 © POOL - Jane Barlow

La monarque était cependant restée à Balmoral pour ces audiences, trop faible pour voyager.

Sa dernière photo la montre recevant Liz Truss, souriante et s'appuyant sur une canne.

Son décès a été annoncé jeudi à 18h30 (17h30 GMT).

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © (2022) Agence France-Presse