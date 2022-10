Mort de Jean Teulé : de quoi est décédé l'écrivain ?

JEAN TEULE. L'écrivain Jean Teulé est mort ce mardi 18 octobre 2022 à l'âge de 69 ans. Auteur de best-sellers et de BD, il était aussi une figure de la télévision et de la vulgarisation historique.

Ecrivain à succès connu pour ces best-sellers que retraçaient des histoires macabres ou des récits historiques, Jean Teulé est mort à l'âge de 69 ans. Le décès de l'auteur de romans et de BD est survenu dans la soirée du mardi 18 octobre 2022 selon les informations du Parisien. L'homme a succombé à un arrêt cardiaque à la suite d'une intoxication alimentaire qui l'a frappé durant le week-end. Betty Mialet et Bernard Barrault, des éditions éponymes ont annoncé la mort du romancier dans un communiqué confirmant la cause de la mort de Jean Teulé. Une source policière a précisé à BFMTV que l'homme est mort à son domicile parisien.

Jean Teulé était connu pour plusieurs de ses œuvres dont Le Magasin des suicides ou Le Montespan et son style inimitable en tant que référence française dans le genre du True crime ou l'art de romancer des crimes qui ont réellement existé.

