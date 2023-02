Me Mourad Battikh : affaire Palmade, affaire Sihem… Qui est l'avocat très médiatisé ?

Avocat des victimes dans l'affaire Pierre Palmade, Me Mourad Battikh est mêlé à un dossier très médiatisé. Ce n'est pas une première pour ce juriste qui s'est illustré dans l'affaire Sihem Belouahmia ou celle de Delphine Jubillar.

Avec son verbe facile, l'avocat Mourad Battikh s'empare de tous les plateaux télé pour défendre ses derniers clients : les victimes de l'accident causé par le comédien Pierre Palmade. Le juriste s'attaque à un dossier très médiatisé avec ferveur, lui qui d'une conférence de presse le mardi 14 février a assuré que "les seules victimes, ce sont [ses] clients" en plus de mentionner des circonstances aggravantes aux actes reprochés à l'humoriste, sans jamais se substituer au travail du juge.

Me Mourad Battikh n'en est toutefois pas à sa première affaire et parmi les centaines de dossiers qu'il a traitées, plusieurs ont marqué les esprits comme l'affaire Delphine Jubillar ou, plus récemment, celle de la disparition de la jeune Sihem Belouahmia. A chaque fois, l'avocat était du côté des parties civiles pour porter la voix des proches des victimes, mais Mourad Battikh s'est aussi illustré auprès des prévenus dans plusieurs procès, avec succès. Le juriste a reconnu toutefois auprès de La République en Seine-et-Marne avoir "une affection toute particulière pour les victimes. J'aime porter leur voix quand elles n'ont plus la force de le faire."

Mourad Battikh, juriste au parcours sans faute

Le droit apparaît comme le premier amour de Mourad Battikh, détenteur d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) à Assas-Melun, en Seine-et-Marne, ville dont il est originaire. Mais ce diplôme n'est que le début d'un parcours brillant complété par une licence en sciences politiques à Paris et un master en relations internationales obtenu en Angleterre. Un chemin long et détourné pour finalement renouer avec le droit avec brio en obtenant, du premier coup, le concours d'avocat pour intégrer le barreau de Paris en 2018. Depuis Me Battikh a ouvert son cabinet avec l'avocate Camille Askolovitch dans la capitale, à deux pas de l'Arc de Triomphe.

La réussite de Me Mourad Battikh se prouve désormais dans les tribunaux dans lesquels il plaide avec passion et aisance. Des atouts qui lui ont permis en 2019 de remporter le prestigieux concours d'éloquence des avocats devant 250 candidats. La tâche n'avait pas été évidente, mais son discours avait convaincu. Sur le thème original "faut-il mettre l'amour à la machine ?", le jeune avocat avait plaidé que "l'amour-passion, c'est l'amour-prison", d'après les souvenirs de La République de Seine-et-Marne.

De Melun à Paris, aux origines de Mourad Battikh

Avant de poursuivre des études et de prêter serment au barreau de Paris, c'est à Melun, en Seine-et-Marne que Mourad Battikh est né et a fréquenté les bancs de l'université. Et le juriste ne cache pas son attachement à sa ville d'origine où réside encore une grande partie de sa famille. "Je reste très attaché à Melun, où j'ai vécu une partie de mon enfance et où toute ma famille habite. Mais j'ai choisi de m'inscrire à Paris car je voulais être au centre de tous les barreaux d'Île-de-France", expliquait le trentenaire à Actu.fr. Même professionnellement donc, l'avocat reste proche de la préfecture seine-et-marnaise avec une clientèle locale. Me Mourad Battikh traite d'ailleurs de nouveau près de Melun dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade.

Palmade, Jubillar, Hamraoui… Les grandes affaires de Mourad Battikh

En seulement quelques années d'exercice, Mr Mourad Battikh a travaillé sur des affaires très médiatiques. Celle de l'accident de Pierre Palmade est la dernière en date et l'avocat met toute son énergie dans le dossier, comme en témoignent ses différentes apparitions sur les plateaux télé pour plaider la cause des parties civiles. Quelques semaines auparavant, c'est sur l'affaire de Sihem Belouahmia, la jeune femme disparue retrouvée morte dans le Gard, qu'il a été sollicité. Mais le nom de Me Battikh avait résonné bien avant ces deux dossiers.

En 2019, l'avocat avait représenté des lycéens qui auraient été mis à genoux de force par la police lors d'une manifestation dans les Yvelines. Ce qui lui avait valu les honneurs d'Amnesty International. Me Mourad Battikh travaille aussi, depuis 2020, sur la terrible affaire Jubillar pour défendre la voix des membres de la famille de l'infirmière disparue. Parmi les dossiers emblématiques du juriste, on compte aussi celui de l'affaire d'Aminata Diallo contre Kheira Hamraoui, pendant laquelle il avait assuré la défense de la défenseuse des Bleus. Au total, Me Mourad Battikh a travaillé sur 500 dossiers et l'avenir semble prometteur pour cet acharné du travail qui assurait à La République de Seine-et-Marne que " le résultat est proportionnel à l'effort ".