Revolut en France : Livret a, découvert… ce que change la licence obtenue en France

Ce lundi 10 août, la banque en ligne Revolut a obtenu une licence bancaire en France. Voici ce que cela va changer pour elle et ses clients.

Fort de ses sept millions de clients en France, Revolut s'implante encore un peu plus dans l'Hexagone. Trois mois après le Royaume-Uni, le pays a offert, ce lundi 10 août, à la banque en ligne Revolut une licence bancaire française obtenue auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque centrale européenne, rapporte L'Opinion. "Une étape historique dans le développement européen de Revolut", a déclaré la banque dans un communiqué. "La France est devenue un centre financier majeur, soutenu par un écosystème financier dynamique et un cadre réglementaire solide", se félicite Nik Storonsky, fondateur et PDG de Revolut.

Mais alors, quels changements va apporter ce changement de statut ? Avant cette licence, Revolut opérait en France sous licence lituanienne, via son entité Revolut Bank UAB installée à Vilnius. Une situation qui ne lui permettait pas d'offrir l'ensemble des garanties proposées par les banques dites traditionnelles. Désormais, Revolut pourra proposer des crédits immobiliers ou des livrets réglementés (Livret A, LDDS) – des objectifs majeurs pour Revolut. Par ailleurs, la garantie des dépôts des comptes basculés passera du fonds lituanien au Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) français, toujours plafonnée à 100 000 euros par client.

Les comptes de clients européens Revolut transférés en France

Concernant votre compte, il sera transféré "de la succursale française de Revolut Bank UAB vers notre nouvelle banque française, réglementée localement", explique l'entreprise sur son site. Aucune action n'est requise de votre part et cette migration "n'aura aucun impact sur l'activité de votre compte". "Vos coordonnées bancaires, y compris votre IBAN, ainsi que les informations de votre carte resteront exactement les mêmes. Tous les paiements et transactions continueront de fonctionner sans interruption. L'intégralité de votre historique de transactions et vos relevés de compte resteront entièrement accessibles dans l'application après la migration", précise Revolut.

Après les comptes français, le groupe aux 30 000 000 de clients en Europe de l'Ouest prévoit de basculer en France les comptes de ses clients en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne. L'entité lituanienne, elle, conservera les activités du reste de l'Europe. "Ce modèle européen à deux pôles est conçu pour accompagner la croissance de Revolut à travers le continent, les deux entités étant supervisées à la fois par leur autorité compétente locale et par la Banque centrale européenne", détaille Revolut.

Revolut nomme l'ancien PDG de la Société Générale à la tête du conseil d'administration

Pour gagner en crédibilité, Revolut a choisi Frédéric Oudéa, ancien PDG de la Société Générale, pour présider le conseil d'administration de l'entité française, mais aussi mari d'Amélie Oudéa-Castéra et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, révèle Frandroid. "L'obtention de cette licence […] témoigne de notre engagement à long terme pour bâtir une banque répondant aux normes les plus élevées en matière de gouvernance, de réglementation et de conformité, ainsi que de la qualité du dialogue constructif que nous avons établi avec les autorités françaises et européennes", a réagi Frédéric Oudéa dans un communiqué.

De plus, Revolut a annoncé, en 2026, un plan d'investissement d'un milliard d'euros en Europe de l'Ouest, tandis que 600 salariés ont été recrutés dans cette région. Un siège national est prévu à Paris dès 2027.