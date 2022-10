"Grève dans les raffineries : réquisitions et négociations mais les blocages maintenus"

GREVE RAFFINERIES. Ce mercredi 12 octobre, la grève dans les raffineries se poursuit à l'appel de la CGT. Le syndicat s'est entretenu avec TotalEnergies. Il n'entend pas lever les blocages mais les grévistes sont invités à permettre la reprise des livraisons de carburant.

[Mis à jour le 12 octobre à 19h03] La réaction de la CGT était attendue. Ce mercredi 12 octobre 2022, le syndicat a indiqué qu'il "n'appelle pas à la levée de la grève". Voilà ce qu'a fait savoir son secrétaire général, Thierry Defresne, après sa réunion avec TotalEnergies. Le blocage des raffineries est donc parti pour durer, les syndicats ayant rappelé leur volonté de ne "pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas de proposition sur la table" concernant l'augmentation salariale. Reste que si la grève des raffineries perdure, la reprise des livraisons du carburant stocké dans les centres de dépôt peut reprendre, c'est en tout cas la demande qu'a formulé la société pétrolière à la CGT. "Elle accepte que les raffineries restent à l'arrêt dans un premier temps, mais, ce qu'elle cherche, c'est que les livraisons au départ des raffineries dans les stocks internes des raffineries, puissent être libérées par pipe, par camion, par train, que toutes les livraisons reprennent avant même le redémarrage des installations", a précisé Thierry Defresne indiquant que le scénario doit être présenté ce soir aux grévistes lors d'une réunion intersyndicale organisée à 17 heures.

La demande de Total va dans le même sens que la réquisition de la raffinerie d'Esso-ExxonMobil à Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime) décidée par le gouvernement. Ces solutions visent la reprise des livraisons de l'essence dans les stations pour permettre une "amélioration très sensible" de la situation "dans les prochains jours" selon Olivier Véran. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a fait savoir à la sortie du Conseil des ministres que d'autres réquisitions pourraient être décidées si nécessaire, notamment dans la deuxième raffinerie d'Esso à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) également en grève. Mais dans le sud, les salariés grévistes condamnent une nouvelle réquisition : "Quand ils nous forceront à travailler, on obéira contraint et forcé parce que le divorce est consommé", a concédé un employé à RMC. Pour l'heure, malgré l'accord conclu entre Esso et les syndicats majoritaires et malgré les discussions engagées avec Total, la grève continue dans six des huit raffineries françaises, les deux d'Esso citées plus haut et les quatre établissements de TotalEnergies : la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), la bioraffinerie de la Mède (Bouches-du-Rhône), la raffinerie de Feyzin (Métropole de Lyon) et celle de Donges (Loire-Atlantique). En plus des raffineries, le dépôt de carburant des Flandres est aussi concerné par la grève.

Ce mercredi, en fin d'après-midi, selon les informations de BFM TV, quatre salariés du groupe Exxon ont été réquisitionnés pour le site de Port-Jérôme-sur-Seine. Deux le sont dès ce mercredi. Les deux autres devront se rendre sur site ce jeudi. La décision a été actée par un arrêté pris par le préfet de Normandie. Toujours selon BFM TV, dans chaque duo, l'un des salariés est chargé d'ouvrir les vannes d'un pipeline. Cette décision devrait faire réagir la CGT. L'antenne départementale du syndicat a fait savoir, lors d'une conférence de presse tenue à Martigues, qu'elle appellerait à "la mobilisation générale" dès qu'une réquisition serait actée sur un des sites pétroliers du pays : "Il est convenu que dès qu'une réquisition sera mise en œuvre dans le pays, partout la CGT appellera à rentrer dans l'action, partout où c'est possible", a ainsi indiqué le secrétaire départemental de la CGT, Olivier Mateu. Et d'ajouter : "Il y aura, dans tous les secteurs, des actions menées pour mettre fin immédiatement aux réquisitions."

Pourquoi le gouvernement peut-il réquisitionner du personnel des raffineries ?

Légalement, le gouvernement a le droit de réquisitionner. Pour ce faire, l'exécutif s'appuie sur deux décrets. À l'échelle nationale, il s'agit de l'article 2141-3 du code de la défense, qui prévoit que le gouvernement a "le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables". À l'échelle locale, l'article 2215-3 du code général des collectivités territoriales indique le préfet peut, "en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige", réquisitionner "tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service" jusqu'à ce que "l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées".

La réquisition des raffineries et centres de dépôt est une solution radicale qui n'est pas du goût des salariés grévistes, mais le gouvernement la justifie par la nécessité de ne pas "laisser le pays être bloqué". À ce sujet, le responsable de la branche pétrole de la CGT, Emmanuel Lépine, indiquait hier sur RMC être "conscient de l'impact négatif". Et d'ajouter : "La cause de cette situation, c'est l'immobilisme des directions des compagnies pétrolières, ExxonMobil et Total. Les salariés n'ont plus confiance dans les promesses. On souhaite qu'il y ait l'ouverture des négociations et des propositions, avant de lever la grève."

Pourquoi les salariés des raffineries font-ils grève ?

Les grévistes, qui sont des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de TotalEnergies et la filiale d'ExxonMobil Esso, demandent des augmentations de leur rémunération. "Les demandes existent depuis mars 2022. On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite, au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023", a déclaré Emmanuel Lépine sur RMC lundi 10 octobre. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires, appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022" abonde dans Le Parisien Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

Où en sont les négociations sur les salaires ?

La direction de TotalEnergies, sous pression désormais, a publié un communiqué dimanche 9 octobre pour avancer les négociations prévues en novembre, mais en posant comme condition la fin des blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant. Aucune date n'a été communiquée sur la première réunion. Il n'est pas certain que le début des négociations entre les dirigeants des groupes pétroliers et les salariés des raffineries mettent un terme au mouvement de grève : la CGT ne souhaite négocier que si la direction accepte en amont un engagement de principe sur les augmentations de salaire.

TotalEnergies a toutefois déjà fait savoir que les négociations "permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022". Au premier semestre de cette année, TotalEnergies, qui gère environ une station-service sur trois en France a gagné 10,6 milliards de dollars de bénéfice.

Quand les stations seront-elles approvisionnées en essence ?

Le 10 octobre, la Première ministre a réuni en urgence les ministres à Matignon pour trouver des solutions dont la réquisition. Le mot avait été prononcé et si la décision paraît radicale elle va permettre d'approvisionner à nouveau les stations en essence dans les prochains jours. Le porte-parole du gouvernement a, comme plusieurs de ses collègues ministres dans les émissions politiques matinales, estimé que le "fonctionnement normal" des stations essence reviendrait dans quelques jours tout en soulignant que dans les régions les plus touchées le processus pourrait prendre plus du temps. Il est probable que les pénuries dans les stations-service durent encore plusieurs jours, les experts de la logistique propre à la distribution de carburant considèrent qu'un retour à la normale est improbable avant le 14 octobre 2022.

Où trouver de l'essence en France ?

Linternaute vous propose une carte recensant toutes les stations services disposant de carburant, afin d'avoir une vision sur les points de livraison. Cette carte, construite sur des données publiques fiables, est actualisée en temps réel.

Combien gagnent les salariés des raffineries ?

Pour peser sur les négociations et sur l'opinion, la direction de TotalEnergies a mis en ligne un communiqué pour rendre publics les niveaux de rémunération des salariés. Selon Total, les opérateurs de raffinerie - ouvriers, agents de maîtrise seulement - touchent 5000 euros par mois, intéressements et participation compris, en moyenne sur l'année 2022. Des chiffres contestés par les syndicalistes CGT TotalEnergies : auprès de BFMTV, ceux-ci avancent des niveaux de salaires autour de 2100 euros brut "à l'embauche". Sur cette question sensible, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie, a donné des éléments de précision sur BFMTV : "Le salaire d'embauche d'un opérateur est de 2120 euros brut. A cela peuvent s'ajouter des primes si la personne fait des "quarts". 4300 ou 4500 euros, c'est le salaire d'un chef de service en fin de carrière ou d'un chef de quarts avec 20 ans d'ancienneté".

TotalEnergies indique aussi que si les bénéfices du groupe ont été importants ces derniers mois, les salariés ont été rétribués pour leur contribution. "Ces mêmes salariés ont bénéficié en 2022 d'un intéressement-participation moyen aux résultats de l'entreprise de 9108 euros, avec un montant minimum de 7250 euros" peut-on lire dans le communiqué de TotalEnergies.