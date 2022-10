Essence : des rationnements instaurés, la règle bientôt étendue ?

La pénurie d'essence qui touche les stations a poussé trois départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rationner la vente de carburant à la pompe à 30 litres par véhicule. La mesure peut-elle être étendue sur tout le territoire français ?

[Mis à jour le 11 octobre à 12h14] La pénurie d'essence qui frappe un tiers des stations du pays, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique, ce 11 octobre laisse plusieurs automobilistes avec peu voir sans carburant. La faute aux difficultés d'approvisionnement mais aussi aux files interminables de voitures qui se créent devant les stations essence après chaque passage d'un camion citerne privant souvent d'essence les véhicules en bout de file. Face à ce problème, trois départements ont mis en place la mesure efficace mais contraignante du rationnement à la pompe. Le Vaucluse a été le premier à prendre cette décision le 8 octobre mais a été suivi deux jours plus tard par le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. Les préfectures ont pris des arrêtés pour limiter la vente de carburant, essence ou gazole, à 30 litres par voiture et 120 litres pour les poids lourds. Derrière la restriction se trouve la volonté de "permettre au plus grand nombre [d'automobilises] de se ravitailler".

Le rationnement à la pompe dans ces trois départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur est prévu pour durer au moins jusqu'au vendredi 14 octobre à 18 heures. Une date qui correspond avec le retour à la normal espéré d'ici trois ou quatre jours par le gouvernement. Le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran a toutefois estimé le mardi 11 octobre sur RTL que le fonctionnement normal des stations les plus touchées pourrait revenir dans un délai d'une quinzaine de jours, tout au plus. Les préfectures peuvent donc, selon la situation et la pression sur la quantité d'essence disponible aux bornes, décider de prolonger la mesure.

Le rationnement de l'essence bientôt généralisé ?

Si trois départements recourent à cette solution pour limiter les conséquences néfastes de la pénurie de carburant sur les automobilistes, le rationnement de l'essence n'est pas encore généralisé à toute la France. Et a priori le gouvernement n'a pas pour projet d'étendre la mesure sur l'ensemble du territoire. La mesure sert plutôt en cas de pénurie avérée de carburant, or comme l'a précisé le ministre des Transports, Clément Beaune le 11 octobre sur RMC : "On n'est pas en train de gérer la pénurie, on essaye de mettre fin à cette difficulté". Il veut dire par là que plus qu'une pénurie les stations essence souffrent des problèmes d'approvisionnement causés par la grève des salariés des raffineries de TotalEnergies et Esso, mais côté quantité et production la France continue d'avoir du carburant. Le gouvernement envisage donc une autre solution au rationnement à la pompe : la réquisition des raffineries pour contourner la grève et livrer l'essence. La décision gouvernementale doit être prise dans les prochaines heures et si les centres de dépôt et raffineries sont bien réquisitionnés, cela ne plaira pas aux syndicats dont la CGT.

Pour ce qui est du rationnement à la pompe ce sont les automobilistes qui expriment leurs mécontentements, du moins pour certains. Les grands rouleurs notamment ou les particuliers vivant en zone rurale et pour qui il est inévitable de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour se rendre simplement au travail ou pour des trajets indispensables du quotidien, jugent le rationnement à 30 litres insuffisant. La question est alors de savoir s'il vaut mieux limiter la vente de carburant et multiplier les allés à la station en espérant limiter l'attente à la pompe ou laisser la consommation d'essence libre mais retrouver les longues files d'attente sans pouvoir garantir un peu de carburant à tous les usagers de la route. D'autres automobilistes accueillent plutôt bien la nouvelle qu'ils considèrent comme une mesure de civisme.

Le rationnement d'essence appliqué même aux services prioritaires ?

La pénurie d'essence a poussé les préfectures à définir certains services professionnels prioritaires pour obtenir de l'essence, notamment les professionnels de santé libéraux qui parcourent de nombreux kilomètres pour répondre à des besoins et des urgences médicales ou les services tels que les pompiers ou les forces de l'ordre. Pour tous ces véhicules, dont la liste complète est disponible sur les sites internet des préfectures, comme ici pour celle du Var, aucun rationnement de carburant n'est mis en place.