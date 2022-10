Essence : que va-t-il se passer après les réquisitions des raffineries ?

ESSENCE. La pénurie d'essence dans les stations-service a conduit le gouvernement à décider la réquisition de certaines raffineries. Qui va être réquisitionné ? Cela va-t-il résoudre les problèmes d'approvisionnement du carburant ? On fait le point.

Comment continuer à approvisionner les stations essence en carburant et soulager la pression ? Une seule solution : redémarrer les raffineries françaises. Avec six établissements bloqués par le mouvement de grève sur les huit que compte la France, le gouvernement emploie les grands moyens et a décidé la réquisition des raffineries, où plutôt des personnels. Elisabeth Borne a annoncé la nouvelle le mardi 11 octobre devant l'Assemblée nationale et depuis les préfectures ont engagé "la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement" des raffineries au moins pour celle appartenant au groupe Esso-ExxonMobil et située à Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime). La réquisition doit commencer ce mercredi 12 octobre dans la raffinerie normande selon le ministère de la Transition énergétique malgré la reconduction de la grève et le mécontentement des syndicats qui n'approuvent pas la décision gouvernementale. Les contours de la procédure restent flous mais il est déjà certain que les conséquences de cette reprise au service minimum de la raffinerie ne permettra pas un retour à la normal dans les stations essence. Un délai de plusieurs jours sera nécessaire pour que les stations puissent mieux fonctionner car réapprovisionnées plus régulièrement. Pour observer un vrai retour à la normal il faudrait que toutes les raffineries tournent de nouveau à plein régime et même là les automobilistes devraient patienter une dizaine de jours pour ne plus avoir de difficultés à faire le plein.

La réquisition de la raffinerie d'Esso-ExxonMobil est autorisée par le Code général des collectivités territoriales qui prévoit à l'article L2215-1 que "lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige [...] le préfet peut, par arrêté motivé, [...] réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées." La pénurie d'essence qui touche 30% des stations françaises est selon le gouvernement un trouble à l'ordre public suffisant pour justifier cette mesure.

Qui va être réquisitionné dans les raffineries d'essence ?

La raffinerie Esso de Seine-Maritime, la seule à être concernée par la mesure, ne tournera pas à plein régime même une fois la réquisition des personnels "indispensables au fonctionnement" actée. D'abord parce que seulement une poignée de salariés est visée par la mesure. Comme précisé, seul le personnel assigné aux missions nécessaires pour résoudre les problèmes d'approvisionnement vont être appelés à travailler, il s'agit donc de quelques personnes, deux à trois par site selon TF1 Info et toujours moins de dix selon BFMTV. Ensuite le faible nombre de salariés mobilisés s'explique parce que ce n'est pas toute l'activité de la raffinerie qui va être relancée mais seulement "le déblocage des dépôts de carburant à l'intérieur des raffineries" note la direction d'Esso à l'AFP. Les unités de production resteront à l'arrêt et les salariés œuvreront simplement à l'envoi de l'essence dans les stations.

Quant à la sélection des salariés réquisitionnés elle est nominative et se fait toujours selon le critère de nécessité, des informations que la préfecture obtient directement auprès de l'entreprise. Pour ces personnes, l'arrêté préfectoral rend le travail obligatoire au moins pour les missions et prestations précisées dans le texte. En cas de "refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante", les salariés s'exposent à une sanction pouvant aller jusqu'à "six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende" selon l'article du Code général des collectivités territoriales. La durée de la réquisition peut être indiquée mais la mesure tient jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public soit résorbée. Pour ce qui est de la date à laquelle le personnel réquisitionné doit commencer à travailler cela peut aller très vite et intervenir seulement quelques heures après la publication de l'arrêté.