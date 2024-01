Ces lardons vendus dans toute la France ne doivent pas être consommés !

Rappel Conso lance l'alerte sur un risque de contamination à la listéria de lardons vendus en grande surface.

Dans son alerte communiquée ce mardi 2 janvier, Rappel Conso annonce la présence potentielle de la bactérie de la listéria dans les lardons natures et fumés de l'entreprise Bioporc La Nature et La Saveur Bioporc. Commercialisés dans toute la France, les lardons natures sont vendus chez Carrefour, dans les enseignes du Système U, Leclerc et Auchan. Ils ont été disponibles en rayon entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. Les lardons sont vendus en barquette de 150 grammes avec le numéro de lot 874343. Les lardons fumés de la même marque sont eux aussi rappelés et sont disponibles dans les mêmes enseignes que les lardons natures et dans les mêmes barquettes. Les produits sont identifiables par le numéro de lot 874346.

Deux autres rappels ont été lancés par Rappel Conso mardi à propos d'une autre marque de lardons du groupe. Les lardons natures et fumés de la marque Le P'tit Bio seraient eux aussi potentiellement contaminés par la listeria. Ces produits sont en vente dans les supermarchés bio Relais Vert, NaturéO et Biofrais. Ces lardons vendus également en 150 grammes avec comme numéro de lot le 874345, ont aussi été commercialisés entre le 29 décembre et le 2 janvier.

Bien que la date de consommation soit fixée au 4 janvier 2024 il est demandé de cesser immédiatement d'utiliser ces produits. La bactérie dont ils sont potentiellement atteints, la listéria, est notamment responsable de la transmission de la maladie de la listériose. Comme l'indique Rappel Conso, les symptômes de la maladie peuvent être de la "fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures". Il est grandement conseillé de consulter un médecin si ces symptômes se manifestent après la consommation des lardons. Rappel Conso indique également que la listériose "est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines."

Les consommateurs en possession de ces produits peuvent demander un remboursement auprès du point de vente jusqu'au 22 janvier 2024. S'agissant de la même entreprise, Rappel Conso met à disposition des consommateurs un seul et unique numéro de contact 0251878529.