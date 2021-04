ENT et CNED pour l'école à la maison : encore des problèmes de connexion ?

Après des problèmes de connexion lors du lancement ce 6 avril et une enquête officiellement ouverte, les problèmes sont toujours importants pour ce deuxième jour de classe à la maison.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 12h35] Deuxième jour d'école à distance, et la saturation gagne de nombreux parents puisque les différentes plateformes sont toujours confrontées à des problèmes de connexion. "Impossible ce matin de faire cours sur le CNED. J'ai ouvert la classe virtuelle, mais les élèves n'arrivent pas à se connecter en raison des serveurs qui saturent à nouveau. C'est absolument navrant..." explique un professeur cité par France Info ce 7 avril. Pourtant, interrogée sur France Info, Esther Baumard, directrice des opérations à Open Digital Education avait indiqué qu'un gros travail était engagé pour éviter de nouveaux problèmes. "On a travaillé toute la journée de mardi et toute la nuit pour continuer à optimiser et trouver des solutions pour que la journée de mardi ne se reproduise pas, explique Esther Baumard d'Open Digital Education. On va améliorer le lissage des flux, c'est-à-dire la gestion de l'affluence tout au long de la journée."

Une enquête ouverte

Après les multiples problèmes de connexion ce mardi 6 avril pour le retour de l'enseignement à distance, une enquête a été officiellement ouverte ce 7 avril. Cette dernière est confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLTIC), pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé " et " entrave au fonctionnement " d'un tel système, a précisé le parquet confirmant une information de France Télévisions.

© ENT Ile-de-France

Pour rappel, hier et notamment en Île-de-France, un message s'affichait et indiquait aux usagers que compte tenu des circonstances, il faut prendre son mal en patience. "À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles... Pour permettre à chacun d'accéder à son réseau éducatif dans de bonnes conditions, nous avons limité le temps des sessions et instauré une logique de quota. Quand le nombre d'utilisateurs maximum est atteint, il vous faut patienter pour y accéder à votre tour. Désolé pour cette contrainte. Revenez et essayez à nouveau d'ici quelques minutes. Merci de votre compréhension", peut-on lire, dans un message pour le moins maladroit. Des soucis de connexion ont également été identifiés dans les Hauts-de-France, en Normandie, mais des solutions sont apportées plus rapidement.

Le CNED piraté ?

L'autre plateforme utilisée pour les cours de ligne, celle du CNED, était également indisponible pour de nombreux parents et élèves. Jean-Michel Blanquer a indiqué ce mardi 6 avril à France Info que le service "Ma Classe à la maison" était victime d'une "très forte attaque informatique" avant d'en évoquer plusieurs venues de l'étranger. Mardi soir le ministère et le Cned ont légèrement rectifié les proposes en ne parlant plus d'attaques étrangères, mais simplement de cyberattaques, sans préciser d'où elles proviennent.

Face à toutes ces difficultés pour se connecter aux plateformes de suivi pédagogique, la FCPE de Paris, fédération de parents d'élèves, a fait part de son indignation dans un message sur Twitter : "Un an après, ça recommence ! 1er jour de continuité pédagogique et l'ENT est inaccessible ! Combien d'élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même impréparation, encore et encore ?".