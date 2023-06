Trois astuces pour faire beaucoup moins de fautes d'orthographe qui marchent vraiment

Les fautes d'orthographe peuvent nous coûter cher. Comment s'assurer d'en faire le moins possible ? Voici trois astuces simples pour améliorer la maîtrise de cette compétence clé dans la vie de tous les jours.

Comment limiter les fautes d'orthographe, qui peuvent nous pénaliser dans de nombreuses situations de la vie quotidienne ? S'il est important pour vous d'éviter les coquilles et d'améliorer votre orthographe, il existe des astuces toutes simples que vous pouvez facilement mettre en place et pratiquer régulièrement. En voici trois très efficaces, sans avoir à passer par un correcteur d'orthographe, le but étant de vous améliorer !

Astuce n°1 : relisez vos textes à l'envers, puis à haute voix

C'est une technique utilisée par les correcteurs : en lisant son écrit en commençant par la fin, on isole chaque phrase : le cerveau ne peut pas anticiper celle d'après et ne "glisse pas" sur le texte. Cet effort cognitif un peu déroutant au début peut s'avérer très efficace. Ensuite, relisez votre texte à haute voix : de cette manière, vous identifierez les phrases trop lourdes, les rythmes trop pesants et vous réécrirez le tout d'une manière plus fluide et plus simple.

Astuce n°2 : consacrez du temps à la lecture

Dans un premier temps, essayez de vous accorder 30 minutes de lecture par jour : romans, journaux, essais. Vous pourrez par la suite rallonger ce temps pour bénéficier encore davantage des retombées positives de cette habitude vertueuse. La lecture est une très bonne méthode pour mémoriser l'orthographe des mots. En effet, de nombreux termes et tournures de phrases se stockent alors dans notre mémoire visuelle. Nous avons plus de chances, ensuite, de les réutiliser sans se tromper.

Astuce n°3 : remettez-vous à écrire sur du papier et faites des dictées

Quand on écrit sur un ordinateur, la majorité des fautes passent à la moulinette du correcteur automatique. Or, en reprenant l'habitude d'écrire à la main sur du papier, on récupère le pouvoir sur sa façon d'écrire. Pour vous entraîner à un bon orthographe, procurez-vous donc un carnet, dans lequel vous écrirez sur tous types de sujet. Quelques exemples : votre journée, une réflexion, une anecdote...

Même si cela ne vous rappelle pas forcément de très bons souvenirs d'école, la dictée demeure certainement l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer son orthographe et sa syntaxe. Méthode très complète, elle favorise aussi la pensée logique et enrichit le vocabulaire. Elle vous permettra en prime de booster votre concentration.