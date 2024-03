Cette chanson de profs contre les groupes de niveau devient virale

Des enseignants reprennent une chanson d'une artiste française et la vidéo devient virale.

A deux jours de la publication des textes officiels sur le fonctionnement des groupes de niveau et alors qu'une grève du corps enseignant est prévue le 19 mars prochain, un groupe d'enseignants en Loire-Atlantique a choisi de protester grâce à la musique. La réforme des groupes de niveau proposée par Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'Education, est très mal perçue par les enseignants qui craignent la stigmatisation des élèves. En réaction à cette réforme, aux bas salaires de la profession et au manque de personnel et de moyen, les organisations syndicales de l'éducation appellent l'ensemble des enseignants à faire grève et à se mobiliser le 19 mars prochain.

Un groupe de professeurs du collège René-Guy de la commune de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, accompagnés par des collègues de Nantes et de Rezé ont posté sur YouTube, le 2 mars dernier, une vidéo où le groupe reprend la chanson Les Gens qui doutent de la chanteuse française Anne Sylvestre. Renommée Le chaos des savoirs, le titre reprend l'expression de Gabriel Attal du "choc des savoirs". Les paroles de la chanson représentent les arguments des enseignants qui s'opposent à ces groupes de niveau, par exemple : "Les groupes sont à 30, on n'a même plus la place pour mettre un tabouret ; il resterait bien une classe où ils ne sont que 15, c'est le groupe des mauvais". Après plusieurs répétitions du refrain "celui-là on l'met où ?, celui-là on l'met où ?"; la chanson se conclut par une phrase traduisant l'opposition des professeurs à la mesure : "Nous on n'a pas l'niveau pour les groupes de niveaux".

La chanson interprétée par le groupe De Nivo a dépassé les 25 000 vue sur la plateforme le mercredi 13 mars. Les enseignants n'en attendaient pas tant, comme ils le précisent auprès du Ouest-France : "On se disait que 1 000 vues pour notre petite chanson, ce serait déjà pas mal…" Une des membres du groupe, Elena Bascou, professeure de français, confie au média : "On voulait faire passer le message aux familles". "Classer selon un niveau, c'est simpliste, les élèves sont plus riches que cela", a-t-elle ajouté.

Cette réforme controversée devrait entrer en application dès la rentrée de septembre 2024 dans les collèges pour les élèves de sixième et de cinquième. Elle concerne les cours de français et de mathématique et, comme l'a souligné le Premier ministre auprès de l'AFP, ce dernier souhaiterait que ces groupes deviennent plus fréquents que les classes entières.