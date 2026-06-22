Résultat du BTS 2026 : académie par académie, découvrez qui a décroché le diplôme
Les résultats du BTS 2026 sont enfin disponibles, à partir de ce lundi 22 juin. Découvrez les admis, par nom de candidat, grâce à notre moteur de recherche.
C'est le moment de vérité pour les quelque 260 000 candidats qui ont affronté les épreuves du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en mai dernier. Ce lundi 22 juin 2026 marque le grand coup d'envoi de la publication officielle des résultats. Entre stress intense, délivrance et explosions de joie, les serveurs s'apprêtent à chauffer. Que vous veniez de valider un BTS MCO, NDRC, Communication ou une filière industrielle, découvrez immédiatement si votre nom figure sur les listes des admis.
Contrairement au baccalauréat, qui bénéficie d'une date unique et centralisée pour toute la France, la diffusion des résultats du BTS est fortement décentralisée.
Si les notes affichées sur votre espace Cyclades ne correspondent absolument pas à vos simulations, gardez la tête froide. Les erreurs matérielles de saisie dans les résultats du BTS restent rares, mais elles existent. Vous disposez d'un droit d'accès pour demander la consultation de vos copies d'examen auprès de votre rectorat de rattachement dans les semaines qui suivent la publication. Attention toutefois : le jury de délibération est souverain. Cela signifie qu'aucune renotation ne sera effectuée par simple désaccord sur l'appréciation du correcteur. Cette démarche s'avère surtout utile pour comprendre vos erreurs si vous devez repasser l'épreuve l'an prochain.
Les résultats du BTS 2026 par académie
|Académie
|Date et heure de publication
|Académie d'Aix-Marseille
|Du 22 juin au 3 juillet
|Académie d'Amiens
|26 juin à partir de 12h
|Académie d'Orléans-Tours
|29 juin à 15h30
|Académie de Besançon
|29 juin à 9h
|Académie de Bordeaux
|30 juin à 10h
|Académie de Clermont-Ferrand
|1er juillet à 14h
|Académie de Corse
|24 ou 26 juin à 13h
|Académie de Créteil
|Du 17 juin au 6 juillet
|Académie de Dijon
|1er juillet à 10h
|Académie de Grenoble
|1er juillet
|Académie de la Guadeloupe
|En attente de confirmation
|Académie de la Guyane
|En attente de confirmation
|Académie de la Martinique
|Du 23 au 30 juin
|Académie de La Réunion
|2 juillet à 8h (heure de Paris)
|Académie de Lille
|29 juin à 14h
|Académie de Limoges
|29 juin à 14h
|Académie de Lyon
|En attente de confirmation
|Académie de Mayotte
|En attente de confirmation
|Académie de Montpellier
|Du 23 juin au 1er juillet
|Académie de Nancy-Metz
|En attente de confirmation
|Académie de Nantes
|Du 26 au 29 juin
|Académie de Nice
|En attente de confirmation
|Académie de Normandie
|29 juin à 18h
|Académie de Paris
|Du 17 juin au 6 juillet
|Académie de Poitiers
|26 juin à 17h
|Académie de Reims
|Du 26 au 29 juin
|Académie de Rennes
|26 juin à 17h
|Académie de Strasbourg
|29 juin à 14h
|Académie de Toulouse
|2 juillet à 18h
|Académie de Versailles
|Du 17 juin au 6 juillet
Consultez les résultats du BTS par académie et par ville
Pour suivre le fil de la publication des résultats du BTS 2026, aidez-vous du moteur de recherche disponible en tête d'article. En outre, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académie et par ville. Consultez aussi les résultats du BTS 2026 par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous.
Sur leurs sites internet, les académies publient les dates et horaires de publication des résultats du BTS selon les spécialités. La date de publication des résultats peut être différente selon les spécialités.
Résultats du BTS par ville
La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont, chaque année, invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat.
Le calendrier général du BTS 2026
La session d'examen du BTS 2026 s'étale sur plusieurs semaines selon un calendrier global validé par le Ministère de l'Éducation nationale :
1. Les épreuves écrites
Les épreuves écrites communes se sont déroulées du lundi 18 mai au jeudi 21 mai 2026 (CEJM, Mathématiques, Langues vivantes et Culture générale). Les candidats viennent tout juste de les terminer.
2. La diffusion des résultats (1er groupe)
La période de publication s'étale officiellement entre le lundi 22 juin et le vendredi 10 juillet 2026.
3. Les oraux de rattrapage (2nd groupe)
Les épreuves de contrôle se déroulent dans la foulée des résultats du premier groupe au début du mois de juillet. La clôture définitive de la session (affichage des derniers admis du second groupe inclus) est fixée pour tout le monde au plus tard le vendredi 10 juillet 2026.
Qu'est-ce que la "session de septembre" du BTS ?
Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.
Qu'est-ce que le BTS exactement ?
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) permet de se spécialiser à la sortie du lycée dans un domaine professionnel particulier, et ce pendant deux ans. A ce titre, le panel de choix est très large : les élèves peuvent choisir des voix comme édition, photographie, métiers de l'audiovisuel, autant que commerce international, comptabilité et gestion, management commercial, ou que hôtellerie-restauration, opticien, agent immobilier... Le tout est de faire un choix !