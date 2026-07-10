Résultat du brevet 2026, en direct : par nom et académie, tous les résultats du DNB disponibles

Découvrez les résultats du brevet 2026, les dernières académies les publient ce vendredi 10 juillet.

L'essentiel

Dernières mises à jour

13:12 - La session de remplacement de septembre pour les grands absents de juin Certains élèves ne trouvent pas leur nom sur les listes publiées ce vendredi car ils n'ont pas pu passer les épreuves écrites à la fin du mois de juin. En cas de maladie grave, d'accident ou de force majeure avec un justificatif médical officiel, le rectorat propose une session de rattrapage. Ces examens de secours sont programmés les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2026. Les candidats composeront sur des sujets totalement neufs pour valider leur diplôme juste après la rentrée des classes. Leurs résultats seront publiés à la fin du mois de septembre.

13:06 - Pas de panique en cas de ralentissement informatique sur Cyclades Avec des milliers de familles connectées en même temps ce vendredi vers 13h, il est tout à fait normal de rencontrer des petits ralentissements sur les sites officiels du ministère. Si la page de l'application Cyclades met du temps à se charger ou affiche une erreur, les rectorats conseillent de ne pas paniquer. Il vaut mieux attendre quelques minutes plutôt que de rafraîchir la page en boucle, ce qui s'avère contre-productif pour les serveurs. Vous pouvez aussi essayer de vous connecter depuis un autre appareil ou utiliser les sites d'actualité partenaires comme Linternaute.com qui partagent les listes publiques.

13:05 - L'académie de Créteil a publié les résultats du brevet ! Comme Paris et Versailles, l'académie de Créteil a publié les résultats du brevet des collèges ! Les candidats attendaient 13 heures pour enfin savoir s'ils ont réussi le premier examen de leur scolaire et prendre connaissance de leurs notes ! Les résultats sont disponibles sur Cyclades et la liste d'admis est consultable sur Linternaute via la page dédiée à l'académie de Créteil (pour les candidat ayant accepté de rendre leurs résultats publics).

13:04 - Le résultat du brevet est en ligne pour l'académie de Versailles ! C'est en ligne, le rectorat de l'académie de Versailles vient de publier ses listes d'admis au DNB. Découvrez les résultats dans l'académie de Versailles sans attendre ! Les résultats sont disponibles sur Cyclades et la liste d'admis est consultable sur Linternaute via la page dédiée à l'académie de Versailles (pour les candidat ayant accepté de rendre leurs résultats publics).

13:04 - A Paris, des collèges au niveau exceptionnel et des résultats du brevet bluffants Paris intra-muros continue de fonctionner comme un isolat statistique à part entière en Île-de-France. La capitale abrite une densité unique d'établissements privés sous contrat très sélectifs et de grands lycées publics historiques. Dans ces structures de centre-ville, les taux de réussite au brevet frôlent de manière quasi systématique les 100%. Plus impressionnant encore, plus de 90% des élèves décrochent le diplôme avec une mention Très Bien, ce qui tire artificiellement les moyennes de la ville vers le haut.

13:04 - Les résultats du brevet publiés dans l'académie de Paris ! L'académie de Paris vient de publier les résultats du brevet des collèges ! Elle avait donné rendez-vous à 13 heures aux candidats dépendants de son secteur, en même temps que les deux autres académies franciliennes. Les résultats des collégiens concernés sont disponibles sur Cyclades, mais aussi consultable sur Linternaute via la page dédiée à l'académie de Paris (pour les candidat ayant accepté de rendre leurs résultats publics).

13:04 - Du retard dans les académies franciliennes Seuls les résultats du brevet professionnel sont en ligne pour les académies de Paris, Créteil et Versailles. Mais c'est imminent, les rectorats vont très vite ouvrir leurs serveurs et vos résultats du brevet 2026 seront consultables instantanément !

12:59 - Les mentions Très Bien avec félicitations au brevet des collèges sont-elles nombreuses ? La distinction suprême de l'examen national fait l'objet d'un suivi statistique rigoureux. L'an dernier, 9,5 % des candidats (soit 80 517 élèves toutes séries confondues) ont décroché la mention Très Bien assortie des félicitations du jury, un label honorifique accordé aux moyennes exceptionnelles supérieures à 18/20. En série générale, ce taux grimpe même à 10,5 % des participants. Cette performance met en lumière l'existence d'un contingent d'élèves d'élite capables de surperformer à la fois sur le contrôle continu du socle et sur l'ensemble des matières écrites et orales de juin.

12:58 - Que faire si votre nom n'est pas sur les listes du brevet 2026 à cause du RGPD ? C'est une situation classique qui stresse beaucoup de parents ce vendredi : le nom de l'élève n'apparaît nulle part sur les sites d'actualité comme Linternaute.com. Pas de panique, cela ne veut pas dire que l'enfant a raté son examen. Lors de l'inscription au brevet, les familles peuvent cocher une case pour refuser que l'identité de l'élève soit partagée publiquement. C'est une protection liée aux règles du RGPD. Pour connaître le résultat du brevet réel en toute sécurité, il faut simplement utiliser ses identifiants personnels pour se connecter à l'espace privé Cyclades ou ÉduConnect fourni par l'école.

12:54 - Les candidats du CNED découvrent aussi leurs notes du brevet sur internet Les élèves qui suivent leurs cours à distance avec le Centre national d'enseignement à distance (CNED) sont aussi fixés sur leur sort ce vendredi. Comme ils n'ont pas d'établissement physique, internet est leur unique outil pour connaître leurs notes. Leurs résultats dépendent de l'académie à laquelle leur dossier est rattaché. Pour ceux qui ont choisi le modèle en classe complète réglementée, le contrôle continu a été calculé à partir des devoirs envoyés toute l'année. Ils se connectent sur Cyclades pour découvrir s'ils ont obtenu leur tout premier diplôme officiel.

12:51 - Le diplôme national du brevet pro, un passeport vers l'apprentissage Les candidats de la série professionnelle découvrent aussi leurs résultats du brevet 2026 en même temps que la voie générale ce vendredi. Cette filière concerne les élèves de SEGPA ou de Troisième prépa-métiers. Pour ces jeunes qui se dirigent souvent vers des études courtes, décrocher le brevet professionnel est un grand motif de fierté. C'est la preuve qu'ils maîtrisent les outils techniques et scolaires indispensables pour entrer dans la vie active ou commencer un CAP en alternance.