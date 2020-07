VIDEO. Incendie de Grenoble : deux enfants sautent dans le vide, les explications

Deux enfants ont sauté d'une dizaine de mètres depuis la fenêtre de leur appartement de Grenoble, en proie aux flammes. La vidéo est très spectaculaire, mais finalement, aucun blessé grave n'est à déplorer.

Une scène assez incroyable s'est déroulée ce mardi dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble. Alors qu'un incendie ravageait leur appartement, deux enfants ont été contraints de sauter dans le vide, encouragés par des habitants rassemblés au pied de l'immeuble pour les réceptionner. La hauteur est estimée à une dizaine de mètres et la vidéo, prise par une voisine, est impressionnante. On y voit les deux enfants, 3 et 10 ans, sauter tour à tour. Le premier est maintenu par l'aîné, avant d'être lâché dans le vide. Puis le second saute à son tour.

Parmi les adultes présents pour leur sauver la vie - dont deux ont été blessés à l'avant-bras -, il y avait Walid Athoumani. Interrogé par France 3, le jeune homme de 25 ans, qui a grandi dans le quartier, raconte : "J'ai entendu des cris, je me suis penché à la fenêtre. J'ai entendu les gens en bas ils criaient je ne savais pas pourquoi". Il s'est alors précipité en bas de l'appartement en feu pour prêter main forte.

Sur la vidéo, on peut effectivement voir que la fumée sortant de la fenêtre est épaisse, les deux enfants, indemnes selon les pompiers, ont d'ailleurs été conduits à l'hôpital par précaution après avoir inhalé des substances toxiques. Plus largement, l'incendie a causé les blessures de 17 personnes dans l'immeuble, alors qu'une quarantaine de pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes. Une enquête de police a été ouverte, indique France Bleu.

Hommage aux habitants de la Villeneuve de #Grenoble et aux deux enfants qui ont sauté de plusieurs étages dun immeuble de la galerie de lArlequin pic.twitter.com/khuehE3snT — Reseau urbain (@reseau_urbain) July 21, 2020

Les deux enfants ayant sauté de la fenêtre de leur appartement du quartier de Villeneuve ont échappé aux flammes qui s'étaient embrasées en fin de matinée ce mardi 21 juillet 2020. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie qui a ravagé l'ensemble des 100 mètres carrés de l'appartement, dont les cinq habitants ont été relogés, indique France Bleu. L'origine de l'incendie est encore inconnu, mais une enquête désormais ouverte tâchera de le déterminer. France Bleu fait également savoir que 17 personnes ont été blessées ou incommodées par les flammes, dont 10 ont été hospitalisées à Grenoble.

Suite à l'incendie qui ravagé un appartement du quartier de Villeneuve, et surtout après le sauvetage miraculeux des deux enfants menacés par l'incendie, Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, a réagi sur Facebook. "Je tiens à féliciter les habitant-es de la Villeneuve qui ont effectué ce jour un sauvetage héroïque de deux enfants pris au piège dans leur appartement en feu. Main dans la main, ils ont permis aux deux petits de se sortir indemnes de ce drame. Fidèles à la tradition de solidarité et d'entraide de Grenoble, particulièrement vivace à la Villeneuve toute l'année comme nous l'avons vu pendant le confinement (distribution alimentaire, entraide de voisinage, concert au balcon...), c'est ensemble qu'ils ont pu secourir les enfants. Je souhaite un très bon rétablissement à ceux qui ont été légèrement blessés lors de ce sauvetage improvisé", a écrit l'édile.