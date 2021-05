"Direct. Lardin-Saint-Lazare : le forcené Terry Dupin arrêté, des témoignages cruciaux"

Après plus de 36h de traque, l'ancien militaire Terry Dupin a été neutralisé à la suite de plusieurs témoignages des habitants. Le forcené a été blessé par balle lors d'un tir de riposte du GIGN.

Localisation du forcené L'essentiel Après plus de 36h d'une longue traque, Terry Dupin, un ancien militaire lourdement armé a été enfin neutralisé à Lardin-Saint-Lazare à la suite d'un témoignage d'un voisin qui a vu l'individu au bord de la route. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé l'information sur les réseaux sociaux.

Selon les mots du préfet et du général en charge des opérations, le forcené a été blessé par balle lors d'un tir de riposte après avoir tiré à plusieurs reprises sur les membres du GIGN. Le fuyard serait dans un état grave avec une blessure à la gorge alors qu'aucun blessé parmi les forces de l'ordre n'est à déplorer.

Les faits s'étaient produits dans la nuit de samedi à dimanche lorsque les gendarmes ont été appelés pour intervenir dans la commune de Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, pour des violences intra-familiales. D'après certaines sources, l'ex compagnon d'une femme s'est rendu au domicile de cette dernière et s'en est pris à son nouveau concubin. Par la suite, l'ex militaire a déambulé dans les rues du village et a déclaré vouloir s'en prendre aux gendarmes. Il leur a tiré dessus, endommageant gravement deux véhicules. En direct Recevoir nos alertes live !

17:03 - Le forcené était membre de l'armée entre 2011 et 2016 L'ex-militaire, qui a été dans l’armée de 2011 à 2016 et a appartenu au régiment d’infanterie de Brive, était armé d’une carabine de chasse, une Winchester de calibre 30-30 dont il avait déjà fait usage à plusieurs reprises dans sa fuite contre les forces de l’ordre, endommageant gravement des véhicules de la gendarmerie. 16:31 - Vidéo : l'un des témoignages permettant l'arrestation Après plus de 36h de traque, le forcené a été interpellé grâce notamment au témoignage de plusieurs habitants dont cet homme sur BFM TV. Dordogne: un témoin raconte l'arrestation du forcené au micro de BFMTV pic.twitter.com/P1FRUUGLt5 — BFMTV (@BFMTV) May 31, 2021 15:56 - Le forcené gravement blessé à la gorge Selon les dernières informations, notamment de BFM TV qui cite une source proche de l'enquête, le forcené interpellé à la Condat-sur-Vézère a été blessé assez gravement à la gorge. 15:44 - Vidéo : des images de l'intervention du GIGN Une vidéo a été diffusée sur l'opération de police pour interpeller le fuyard avec un témoignage sur BFM TV. "Ça courait de partout, avec les chiens, avec les blindés. Ils nous ont demandé de nous mettre sur le côté et d'attendre. On a vu le GIGN se déplacer dans les jardins et qui recherchait la personne". "Ça courrait de partout" : un témoin de l'arrestation du forcené en Dordogne raconte pic.twitter.com/p340u4Mjzw — BFMTV (@BFMTV) May 31, 2021 15:25 - Les félicitations du ministre de la Justice Sur les réseaux sociaux, Eric Dupond-Moretti a félicité les forces de l'ordre après l'interpellation du forcené. "Un grand bravo aux services de gendarmerie, aux magistrats du parquet et à l’ensemble des services de l’Etat pour leur professionnalisme ainsi qu’aux habitants du Lardin-Saint-Lazare pour leur sang froid. Ce sont ces actions conjuguées qui ont permis l’arrestation du suspect". 14:48 - Le déroulement de la traque (4/4) C'est seulement peu après-midi, qu'un habitant du secteur confirme avoir repéré le suspect à Condat-sur-Vézère à la suite de la diffusion de l’appel à témoin. Le suspect, qui tentait de sortir du périmètre mis en place par les militaires, ouvre le feu sur le GIGN à au moins deux reprises. Les gendarmes d’élite ripostent à plusieurs reprises et touchent le fugitif avant de l'interpeller. 14:35 - Le déroulement de la traque (3/4) Peu avant 7h30, un nouvel échange de coup de feu a lieu avec les gendarmes et une "discussion s’engage", notamment téléphonique entre le fugitif et les gendarmes, mais "l’individu assure qu’il ne se rendra pas", confie une source proche du dossier citée par le Parisien. Peu avant 8 heures dimanche, une nouvelle série de tirs est constatée par les gendarmes, un bus de la gendarmerie mobile est atteint par des coups de feu. 14:26 - Le déroulement de la traque (2/4) À 1h50 puis 2h20 dimanche matin, le forcené tire à plusieurs reprises en direction des gendarmes, touchant deux véhicules avant de prendre la fuite. Deux heures plus tard, le suspect croise deux mineurs sur un scooter. Les deux adolescents sont tenus en joue et selon les informations du Parisien, Terry Dupin aurait alors tiré dans leur direction, mais en visant le sol. Au petit matin, vers six heures du matin, un premier échange de tirs a lieu avec les gendarmes du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG). L’hélicoptère de la gendarmerie est également ciblé par des tirs. 14:14 - Le déroulement de la traque (1/4) Dimanche à minuit, dans la petite commune du Lardin-Saint-Lazare, un homme assure avoir été frappé par Terry Dupin, l’ancien concubin de sa petite amie alors qu’il se trouvait au domicile de la jeune femme. Après avoir subi plusieurs tirs, l'homme arrive à s'enfuir chez un voisin. Par la suite, les gendarmes sont alertés par plusieurs témoins, qui assurent que Terry Dupin déambule dans les rues de la commune, armée de deux carabines et d’un couteau. 14:05 - Des enquêtes ouvertes Deux enquêtes ont été ouvertes après les faits comme l'explique France Info. La première, pour "violences sur ex-conjoint" et "tentative d'homicide" sur l'homme qui était avec l'ex-compagne du forcené, a été confiée à la gendarmerie de Sarlat. La seconde, pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux. 14:02 - "La vie normale reprendra réellement que demain matin", estime la maire Francine Bourra "Le dénouement est celui que j'espérais, je crois que toute la population est soulagée et j'espère qu'on n'aura plus jamais à revivre un tel événement." La maire a également mis en avant le comportement de ses habitants. "Ils ont fait preuve d'une grande patience, ont été extrêmement compréhensifs, je les en remercie". 13:33 - "La vie va pouvoir prendre son cours" Le fugitif "a été localisé en bordure de la zone où nous pensons qu'il était (...) La vie va pouvoir reprendre son cours", a ajouté le général André Pétillon. 13:20 - L'homme voulait sortir du périmètre de sécurité L'homme a tenté de sortir de son périmètre de sécurité, c'est pour cela que plusieurs témoins ont pu voir l'individu dans la commune. Dordogne: aucun blessé parmi les gendarmes, l'homme interpellé essayait de sortir du périmètre de sécurité pic.twitter.com/scr3uwy2qg — BFMTV (@BFMTV) May 31, 2021 13:16 - Aucun blessé parmi les forces de l'ordre Toujours lors du point presse, le général a indiqué qu'il n'y avait aucune blessure au sein des forces de l'ordre ni dans la population. 13:11 - Le forcené "a ouvert le feu à plusieurs reprises" Le Général André Pétillot a indiqué que l'individu a ouvert le feu "à plusieurs reprises sur les militaires avant d'être touché". LIRE PLUS

Le suspect est un ancien militaire âgé de 29 ans, né en région parisienne et résidant en Dordogne depuis l'âge de 7 ans. Selon des témoignages cités par BFM TV, le fugitif a eu deux enfants avec son ancienne compagne qui sont nés en 2014 et 2016. Leur relation a été ponctuée par des conflits et des séparations, que le fugitif aurait mal vécu. A plusieurs reprises, l'homme a été menaçant comme en 2017 où il s'était rendu chez elle pour tout saccager son domicile. Il était ensuite revenu quelques jours plus tard, au début du mois d'août, et s'était caché dans un placard de la chambre avant d'être surpris par le nouveau compagnon. Il les avait menacés avec un couteau avant de s'enfuir et de revenir avec un pistolet.

Sur BFM TV, la patronne du fugitif, décrit quelqu'un "d'exemplaire" au travail, "de très droit, à qui on n'a rien à reprocher". "Ce genre de choses ça paraît assez impromptu et fou. C'est la douche froide, ça fait bizarre".

L'homme a été condamné à quatre reprises par la justice pour des violences conjugales "au préjudice de son ex-compagne", a indiqué dimanche soir Solène Belaouar, la procureure de la République de Périgueux.

Sa première condamnation pour violence sur conjoint a été actée par le tribunal de Bergerac le 17 mars 2015 avec une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.

Puis, le 22 février 2017, le tribunal de Périgueux l'a à nouveau condamné à six mois avec sursis, une peine assortie d'obligation de soins.

Sept mois plus tard, le 11 septembre 2017, le même tribunal le condamne en comparution immédiate à un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt.

Pour des faits commis en janvier 2021, le même tribunal le condamne le 19 février en comparution immédiate à 16 mois de prison dont huit avec sursis et mise à l'épreuve, mais sans maintien en détention alors qu'il avait passé quelques semaines en détention provisoire, le temps de préparer sa défense. Le 3 mai dernier, sa peine de huit mois ferme est aménagée avec l'obligation de porter un bracelet électronique et de ne pas s'approcher de son ex-compagne, mère de ses trois enfants. Il n'était plus résident de la commune de Lardin-Saint-Lazare et avait obligation de fixer sa résidence en un autre lieu.

Lors d'un point presse en fin de matinée, le préfet et le général en charge des opérations avait décidé de diffuser la photo de l'individu ainsi que son nom.

Les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères se sont mobilisés pour retrouver cet homme caché dans une zone boisée difficile d'accès, de 4 km2.

Lopération est toujours en cours au Lardin Saint Lazare. Les habitants proche de la zone doivent demeurer à domicile.

Suivez lévolution de la situation sur les réseaux officiels @Prefet24 @Gendarmerie @Gendarmerie_024 @Interieur_Gouv

Ne diffusez pas de fausses informations. https://t.co/9CeYNvazoV — Préfet de la Dordogne (@Prefet24) May 30, 2021

Les recherches se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi, "il y a eu des vérifications de faites sur le terrain mais elles se sont révélées infructueuses ", indique la gendarmerie. " Il y a une relève ce matin mais le dispositif reste le même ", " un dispositif que l'on qualifie de robuste que l'on va maintenir dans la durée s'il faut".