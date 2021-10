Hommage à Samuel Paty : comment va-t-il se passer à l'école ce 15 octobre ?

HOMMAGE SAMUEL PATY. Il y a un an jour pour jour Samuel Paty, professeur dans un collège, était sauvagement assassiné. Un meurtre sordide qui avait suscité un vif émoi en France. Un an après, un hommage se prépare à l'école.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 23h24] Le 15 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie du collège du Bois-de-l'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine était sauvagement assassiné. Un meurtre sordide qui a provoqué la terreur, l'émotion et l'indignation de la quasi totalité de la France, un hommage lui sera rendu le 15 octobre prochain dans toutes les écoles de France. LCI a pu consulter un télégramme envoyé le 12 octobre par Gérald Darmanin aux préfets. Le ministre de l'Intérieur appelle "à maintenir un haut niveau de vigilance tout particulièrement dans et aux abords des établissements scolaires (...)notre vigilance doit être totale". Dans ce télégramme, Gérald Darmanin rappelle que l'hommage à Samuel Paty se déroule au même moment que le procès des attentats du 13 novembre et que la menace terroriste est toujours présente. Le locataire de Beauvau a même invité les préfets sur les militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle ainsi que les policiers municipaux.

Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège, victime du terrorisme islamiste. La commémoration de cet évènement tragique doit, pour l'École de la République, être à la hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat.

L'École a en effet pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels. Le terrorisme et son terreau en sont l'exact inverse. C'est pour cette raison que l'École est le premier antidote face à ce fléau contemporain parce qu'elle permet de forger l'esprit critique des élèves.

Le rôle de Samuel Paty, comme de tout professeur, était d'accompagner chaque élève vers les progrès de la connaissance et de la conscience, en confrontant les faits, les opinions, les analyses. Il a été assassiné dans l'exercice de cette mission essentielle.

C'est pourquoi je souhaite que, dans chaque école et chaque établissement scolaire, un hommage soit rendu à Samuel Paty à la fois par les personnels et par les élèves. Les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, et consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre 2021 à un temps d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte notamment de l'âge des élèves.



En articulation avec le travail mené par les professeurs tout au long de l'année, ce temps pourra notamment prendre la forme, à partir du cycle 3, d'une séquence spécifique sur la construction de l'esprit critique ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité.

L'objectif est, autour de la figure du professeur, de favoriser la prise de conscience de ce qu'est l'esprit critique, l'importance de la démarche scientifique, fondée sur les faits et leur observation, la façon dont la confrontation des faits, des représentations et des idées permet de se forger un avis éclairé sur les sujets les plus sensibles.

Il s'agit donc également de penser ensemble le rôle et la place du professeur, auprès de ses élèves mais aussi au sein de la société française. Il s'agit enfin de transmettre aux élèves l'idée que le professeur incarne l'institution scolaire, et que son autorité doit, à ce titre, être pleinement respectée.

Dans son ancien collège, l'hommage se prépare avec une certaine inquiétude comme le rapporte RTL. "Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il va y avoir un hommage. On en parle qu'au mois d'octobre, on nous remet dedans. Reparler de la mort, ça fait un choc émotionnel pour les enfants", explique une mère de famille. Laetitia Bellon, représentante des parents d'élèves a expliqué sur l'antenne qu'une lettre à Jean-Michel Blanquer a été adressée, évoquant le "grand désarroi" présent "moins de dix jours avant l'évènement."

Des poésies, discours, textes de réflexion ou autres documents iconographiques ont été mis en ligne sur la plateforme Eduscol, dédiée aux enseignants. Le ministère évoque notamment "une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité" ainsi que la lettre de Jean-Jaurès "Aux instituteurs et institutrices".

Cet hommage est globalement très attendu par le camp enseignant comme l'explique ce 8 octobre sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU. "C'est un événement attendu par les enseignants, ça nous a bouleversé l'an dernier, on a repris les cours dans des situations particulières. On a envie et besoin de faire vivre sa mémoire, d'une manière ou d'une autre. Pour les élèves, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus lointain mais dont ils ont entendu parler l'an dernier." Par ailleurs, le lendemain de cet hommage, le 16 octobre, Emmanuel Macron rendra un hommage plus personnel à Samuel Paty en recevant sa famille à l'Elysée comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement ce 7 octobre.