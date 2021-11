Attaque au couteau à Cannes : l'assaillant, un Algérien de 37 ans probablement radicalisé

Ce lundi matin, à Cannes, un policier a été attaqué et blessé par un homme muni d'une arme blanche. L'assaillant, qui aurait manifesté une radicalisation religieuse, a été neutralisé, il est entre la vie et la mort.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 10h02] Une attaque au couteau a eu lieu ce lundi matin, devant le commissariat de Cannes. Comme le rapporte Nice Matin, un individu s'en est pris à une équipe de police, très tôt un peu après 6h30, en ciblant plusieurs agents qui étaient dans un véhicule de police. L'assaillant a attaqué l'homme qui était alors au volant, ouvrant la porte et assenant un coup de couteau "au niveau du thorax". Une source policière a fait savoir au média local que l'individu a ensuite tenté de s'en prendre aux autres fonctionnaires, pour tenter de les poignarder. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a posté un court communiqué sur les réseaux sociaux pour indiquer que l'assaillant a été "neutralisé". Selon une source policière citée par BFMTV, un policier a fait usage de son arme à feu pour stopper l'agresseur.

Les enquêteurs n'ont jusque-là pas communiqué l'identité de l'assaillant. Selon BFMTV, il s'agit toutefois d'une homme de 37 ans, inconnu des services de police de et de renseignement. Le média indique qu'il est de nationalité algérienne. On ignore encore les motifs précis de son attaque et pourquoi il s'en est pris à des forces de l'ordre à Cannes. France Info indique que l'homme, blessé par les policiers en intervention, a été pris en charge - en état critique - à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé.

France info indique encore que l'assaillant a indiqué avoir agi pour défendre une vision radicale de l'islam, "pour défendre le prophète". L'enquête ouverte a été confié à la police judiciaire de Nice. Le parquet national anti-terroriste ne s'est à ce stade pas saisi de cette affaire, mais BFMTV indique que "la piste terroriste est envisagée".

Si le ministre de l'Intérieur a indiqué dans un premier temps, dans une message, qu'un policier avait été blessé, il a ensuite précisé que l'homme attaqué avait été préservé, physiquement, de toute blessure. Aucun des agents des forces de l'ordre n'a donc été blessé. Une information confirmée par France Info et BFMTV, qui citent une source policière.