Immeuble effondré à Vincennes : que s'est-il passé ? Y a-t-il des victimes ?

VINCENNES. Un immeuble s'est en partie effondré à Vincennes, mardi 7 juin 2022. En travaux, le bâtiment s'est écroulé sur deux étages. La préfecture de police de Paris annonce "une victime légère" pour le moment.

[Mise à jour le 7 juin à 21h19] Du béton amassé sur du béton. Mais une structure qui tient encore debout dans sa majorité. C'est l'impressionnante scène à laquelle assistent, depuis les alentours de 17 heures, les habitants de Vincennes (Val-de-Marne). Dans cette commune située à l'est de Paris, un immeuble en construction s'est en effet en partie écroulé, pour une raison indéterminée à l'heure actuelle. Ce sont deux étages du bâtiment qui se sont effondrés, comme le montrent plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux. Des opérations de secours sont actuellement en cours. Environ 150 pompiers ont été déployés sur le secteur de la rue Defrance. En outre, des chiens et des maîtres-chiens ont été dépêchés sur place.

Alors que le bâtiment est situé à proximité de la crèche et de l'école Clément-Viénot, la Ville de Vincennes a annoncé que tous les enfants avaient été évacués et mis en sécurité. Selon un porte-parole des pompiers, tous les ouvriers ont pu être évacués à temps. Il n'y aurait pas de victimes. Des vérifications sont en cours par précaution. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris a annoncé qu'une "victime légère" avait été prise en charge : "56 ouvriers présents habituellement sur le chantier ont d'ores et déjà été identifiés comme sains et saufs (hormis la blessure légère)".

2 étages effondrés sur l'immeuble d'en face... En espérant qu'il n'y ai pas de victimes. #Vincennes pic.twitter.com/sABHyGJ7lu — Romain Veillerot (@rveillerot) June 7, 2022

Un immeuble s'effondre en partie à Vincennes

Il était aux alentours de 17 heures, ce mardi, lorsqu'une forte déflagration a été entendue à Vincennes. La raison ? Un immeuble venait de s'effondrer en partie. Il s'agit d'un bâtiment subissant des travaux, situé au croisement des rues Defrance et Clément-Vienot, à proximité d'une crèche et d'une école, mais aussi à deux pas de la caserne de pompiers de la commune. "Un énorme bruit, terrible, et tout à coup, il y a eu beaucoup de poussière", raconte à l'AFP, citée par Franceinfo, une commerçante installée à proximité. Pour l'heure, les raisons de cet effondrement ne sont pas encore connus. Alors que le bâtiment est en travaux depuis deux ans, la structure aurait été particulièrement fragilisée à la suite de cet effondrement.

Immeuble en construction vient en partie de sécrouler sur #Vincennes pic.twitter.com/OU386tdsQ4

Quel est le bilan humain de cet effondrement ?

L'effondrement partiel de l'immeuble inquiète quant au possible bilan humain d'une telle catastrophe. A ce stade, les autorités n'ont pas donné de bilan. "Nous ne connaissons pas encore le bilan humain" a rapidement tweeté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tandis que la préfecture de police a indiqué que des fouilles étaient menées par les pompiers de Paris pour rechercher d'éventuelles victimes.