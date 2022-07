"DIRECT. Incendies en Gironde : le feu gagne du terrain, 7500 hectares détruits"

INCENDIES GIRONDE. Landiras et La La-Teste-de-Buch (Gironde) font face à deux incendies de très grande ampleur. Ce vendredi 15 juillet 2022, 7500 hectares avaient brûlé. Les infos en direct.

Incendie à la Teste-de-Buch L'essentiel Ce vendredi 15 juillet 2022, le feu fait toujours des ravages en Gironde. Deux incendies continuent de progresser à Landiras et La Teste-de-Buch. Plus de 7500 hectares ont déjà brûlé, selon le dernier bilan de la préfecture. 1000 pompiers sont mobilisés.

Des maisons ont été détruites par l'incendie et au moins 480 personnes ont été évacués cette nuit. Au total, 11 300 personnes ont été évacuées depuis les départs des feux.

11:50 - Des conditions "défavorables" Compte-tenu de la météo, "les conditions restent défavorables" a indiqué le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, lors d’un point presse. "On tient le terrain pour l’instant", a cependant précisé le directeur du SDIS de Gironde Marc Vermeulen. 11:31 - De nombreux animaux font les frais des incendies Victimes collatérales des incendies, les animaux. Sud Ouest rapporte que de nombreux oiseaux, marcassins, chevreuils ou renardeau ont été découverts morts sur les bords des routes à proximité des feux de forêt, très probablement percutés par des automobilistes alors qu'ils tentaient de fuir les flammes. L'inhalation de la fumée ne serait également pas étrangères aux morts de ces animaux. 11:14 - Des feux au cours d'une vague de très forte chaleur Ces incendies se sont donc déclarés au cours d'une période de forte chaleur qui touche le sud-ouest de la France notamment, et qui va donc se poursuivre dans les prochains jours. Linternaute fait le point sur la situation ici. Lire l'article Canicule juillet 2022 : alerte pour lundi, quelle météo chez vous ? La carte 11:08 - La Gironde en vigilance rouge Depuis jeudi, le département la Gironde est en vigilance rouge pour le risque d’incendies en forêt, "au vu des conditions météorologiques." En effet, des températures jusqu'à 41°C sont attendues lundi, après une hausse progressive du mercure tout au long du week-end, tandis qu'il affiche déjà 36°C ce vendredi. 10:47 - 1 restaurant et 3 maisons détruits A La Teste-de-Buch, le feu fait des ravages, et pas seulement contre la forêt. 1 restaurant, 3 maisons d’habitation et quelque cabanes ont été détruits, annonce la préfecture. ???? Incendie, La Teste de Buch

JOUR 4



???? Les flammes ont atteint un restaurant et une maison situés sur les abords du Lac à Cazaux. pic.twitter.com/KTTZWphiv3 — Nicolas jkl (@jkl_nicolas) July 15, 2022 10:30 - 7500 hectares brûlés en Gironde Le dernier bilan de la préfecture de Gironde, paru ce vendredi à 10h15, annonce que les deux incendies ont encore gagné du terrain. 7500 hectares de forêt ont été brûlés. Par ailleurs, le total des personnes évacuées depuis le début des incendies s'élève à 11 300. 10:09 - 480 personnes évacuées près de Landiras Alors que le feu progresse à Landiras, des évacuations d'habitants ont eu lieu du côté d'Origne, Balizac et Louchats. 480 personnes ont du quitter leurs habitations et ont été prises en charge à Saint-Symphorien et Villandraut. 09:57 - Une "accalmie cette nuit" à La Teste-de-Buch Interrogé par RMC ce vendredi matin, le maire de La Teste-de-Buch a évoqué "une accalmie cette nuit". "Les pompiers ont travaillé toute la nuit, je les ai vus sur le terrain, c’est impressionnant. Il y a eu une accalmie cette nuit, on est en train de réorganiser", a-t-il précisé. Cependant, il a fait part de sa détresse face aux flammes : "je me suis promené sur le terrain, vers 23h (jeudi, ndlr), particulièrement sur le port de Cazaux. C’était des scènes de guerre, c’est le terme qu’ils emploient souvent et c’est celui que je retiens parce que c’est exactement ça." 09:44 - 73000 hectares, ça correspond à quoi ? Difficile de parvenir à se représenter 7300 hectares. Pour donner un ordre de grandeur, cela correspond à peu près à 10 220 terrains de football ou encore près de neuf fois la taille des jardins du château de Versailles. 09:40 - 7300 hectares ont déjà brûlé 7300 hectares de forêt ont déjà brûlé en Gironde, selon le dernier point de la préfecture, diffusé à 8 heures ce vendredi matin. 4200 hectares sont partis en fumée à Landiras, ainsi que 3100 du côté de La Teste-de-Buch.

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. A La Teste-de-Buch, l'hypothèse d'un départ de feu dû à un problème électrique survenu sur une voiture qui s'est enflammée sur la piste 214 près de la route des plages océanes est étudié par les enquêteurs, le maire Patrick Davet se disant certain qu'un "véhicule" est à l'origine du sinistre. A Landiras en revanche, où le feu s'est également déclaré en début d'après-midi, il est pour l'heure impossible de déterminer l'origine du feu de forêt. "Toutes les hypothèses sont ouvertes" a déclaré Fabienne Buccio, Préfère de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde.

L'incendie qui s'est déclaré mardi après-midi continue d'évoluer ce matin dans la zone de Landiras. Plus de 4000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée ces derniers jours. De nombreuses évacuations d'habitations situées aux alentours ont été ordonnées et plusieurs routes ont été fermées pour sécuriser la zone, notamment la départementale 115 entre Guillos et Landiras, et la départementale 218 au niveau de la Dune du Pilat.

La Teste-de-Buch, dans le bassin d'Arcachon, est le deuxième foyer de l'incendie. Là aussi, le feu a avancé à vitesse grand V, brûlant plus de 3000 hectares, selon le dernier bilan de ce vendredi, et contraignant des habitants et vacanciers à quitter les lieux. Jeudi, 4000 personnes ont été évacuées de Cazaux, commune située à proximité immédiate de la forêt en proie aux flammes.