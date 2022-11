Rixe à Coignières : un ado tué à coups de marteau, les Yvelines en émoi

Un adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe à Coignières (Yvelines), dans la nuit de samedi à dimanche. L'auteur des coups a été placé en garde à vue et l'enquête pour homicide involontaire se poursuit.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 10h31] Une rixe entre bandes rivales a coûté la vie d'un adolescent. Dans la nuit du samedi au dimanche 27 novembre 2022, deux groupes d'adolescents se sont affrontés dans une rixe près du gymnase du Moulin à Vents à Coignières, dans les Yvelines. Un des jeunes hommes, Djibril, âgé de 14 ans, a été frappé à coups de marteau au niveau de la tête, selon les éléments révélés par le parquet de Versailles, et a succombé à ses blessures. L'adolescent était originaire de la ville de Maurepas et était attendu par une bande rivale à la sortie du complexe sportif où se tenait un gala de MMA. La rixe mortelle a également fait un autre blessé qui a été transporté à l'hôpital, lui aussi est originaire de Maurepas.

Dans la journée du dimanche 27 novembre, le maire de Coignières Didier Fischer a indiqué avoir "convenu avec les forces de l'ordre d'un plan de sécurisation du territoire pour lutter efficacement contre toute velléité de représailles", a rapporté Actu.fr. La mort du jeune homme étant du fait d'un affrontement entre groupes rivaux, l'objectif est d'empêcher un nouveau drame pour les habitants de Coignières et Maurepas, des communes voisines. Les deux édiles se sont d'ailleurs exprimés et de son côté le maire de Maurepas, Grégory Garestier, a assuré qu'avec son homologue "nous sommes et avons toujours été mobilisés pour faire réussir les jeunes de nos quartiers, et nous continuerons d'agir pour eux avec la plus grande détermination."

Le principal suspect en garde à vue

L'auteur de l'agression mortelle a d'abord pris la fuite avant de se rendre de lui-même au commissariat d'Argenteuil dans la journée du 27 novembre d'après les informations de BFM Ile-de-France. Le jeune homme de 16 ans a indiqué être l'auteur des coups et avoir usé d'un marteau. Depuis, le suspect, domicilié à Coignières et sans casier judiciaire, est placé en garde à vue et doit être entendu par les forces de l'ordre. L'enquête ouverte par le parquet de Versailles pour "homicide involontaire" suit son cours et doit permettre de déterminer si le jeune homme a agi seul et quelles étaient ses motivations.

Coignières et Maurepas en émoi

La rixe mortelle a opposé des jeunes du quartier des Marchands de Coignières à ceux des Friches de Maurepas selon les précisions de RMC. Djibril était connu d'un grand nombre autour de chez lui et les habitants de sa commune le décrivent comme "très souriant". Le mort de l'adolescent de 14 ans suscite donc une vive émotion dans ce coin des Yvelines. Plusieurs jeunes souhaitent d'ailleurs rendre hommage à Djibril. Même ceux qui ne connaissaient pas le jeune homme s'inquiètent de la situation. "On le vit mal, mais on ne peut pas revenir en arrière donc il faut essayer de trouver des solutions pour demain. Contrer la violence et dire aux jeunes hommes de ne pas répondre à la violence par la violence", a déclaré un père de famille vivant au micro de RMC. Si des accrochages entre jeunes ont déjà eu lien entre Coignières et Maurepas, jamais un affrontement n'avait pris une telle ampleur. Aussi, pour éviter une escalade des violences, des CRS spécialisés dans les violences urbaines ont été envoyés sur place.