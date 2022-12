Norman Thavaud toujours silencieux face aux accusations de viol

Accusé de corruption de mineurs et de viol et placé en garde à vue depuis le 5 décembre 2022, Norman Thavaud ne s'est pas exprimé sur l'affaire. Il était également resté silencieux en 2020 après le témoignage public d'une des accusatrices.

Après des rumeurs en 2018 en pleine vague #BalanceTonYoutubeur, un témoignage accablant rendu public en 2021 et une mise en garde à vue le lundi 5 décembre 2022, Norman Thavaud a plusieurs fois été mêlé à une affaire aux contours un peu flous sur laquelle une enquête pour corruption de mineurs et viol a été ouverte. En quatre ans, le vidéaste ne s'est jamais exprimé à ce sujet, pas même pour démentir les accusations de Maggie Desmarais, une ancienne fan québécoise auteure de la première plainte déposée contre le youtubeur français. Les occasions n'ont pourtant pas manqué pour celui qui se met régulièrement en scène sur Internet dans des sketchs publiés sur sa chaîne YouTube.

Norman Thavaud ne pouvait pourtant pas ignorer le caractère public de l'affaire après le témoignage de Maggie Desmarais diffusé par le média canadien Urbania en avril 2021 et l'ouverture d'une procédure judiciaire par le parquet de Paris en janvier 2022. L'homme de 35 ans et père de famille n'a pas fait plus de déclarations depuis son placement en garde à vue, pas plus que son entourage interrogé par l'AFP. Une réaction du mis en cause ou de son avocat est attendue à l'issue de la garde à vue, mais cette dernière ayant été prolongée, aucune communication ne devrait intervenir avant mercredi matin.

Le silence comme ligne de défense ?

Dans l'affaire Norman Thavaud cinq plaignantes ont porté plainte au cours de l'année 2021 après que Maggie Desmarais, seule accusatrice a avoir témoigné publiquement, a ouvert la voie en 2020. Mais la procédure judiciaire n'a débuté qu'en 2022 et le silence du vidéaste les années précédentes était peut-être une stratégie défensive pour mettre en avant son innocence en ne répondant pas aux accusations, ou simplement pour éviter d'envenimer et de médiatiser l'affaire en réservant son discours pour la justice. Seul bémol à cette hypothèse, le youtubeur n'a pas fourni plus d'explications depuis le début de la procédure judiciaire. Reste à savoir si Norman Thavaud gardera le silence durant les 48 heures de garde à vue et durant la confrontation avec l'accusatrice québécoise, Maggie Desmarais, normalement prévue ce mardi 6 décembre.