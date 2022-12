Maggie Desmarais et les plaignantes victimes de l'emprise de Norman Thavaud ?

Huit témoignages de jeunes femmes se disant victimes de Norman Thavaud sont désormais connus, vendredi 9 décembre 2022. La veille, l'avocat de Maggie Desmarais, la première à avoir porté plainte contre le vidéaste, a expliqué que le youtubeur aurait "exercé sur elle une forme d'emprise".

Malgré sa remise en liberté sans poursuites prononcées contre lui, mardi 6 décembre 2022, après 36 heures de garde à vue, Norman Thavaud est toujours visé par une enquête pour corruption de mineurs et viol, qui a été confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM). Six plaintes ont été déposées contre le youtubeur star, dont cinq pour viol. Au total, huit témoignages de jeunes femmes se disant victimes de Norman Thavaud ont été rendus publics. Le premier est celui de Maggie Desmarais, qui est la seule plaignante à avoir témoigné à visage découvert. Elle a raconté son histoire en avril 2021 au site canadien Urbania.

La jeune femme, dont la plainte a incité les cinq autres plaignantes à se manifester, a indiqué que les faits se seraient déroulés en 2017 ou 2018, durant neuf mois, alors qu'elle avait 16 ans et que Norman Thavaud en avait à l'époque 30. Après des premiers échanges virtuels, la jeune femme originaire du Québec a indiqué que le youtubeur serait parvenu à lui soutirer des photos et vidéos à caractère sexuel lors d'un "petit jeu malsain d'attachement affectif", indique-t-elle dans son témoignage publié dans Urbania. La plainte déposée par Maggie Desmarais a incité les cinq autres plaignantes à se présenter à la justice. Parmi ces cinq autres personnes, deux affirment avoir été mineures au moment des faits et, selon Libération, elles pourraient toutes avoir subi un viol.

Lors de la garde à vue de Norman Thavaud en début de semaine, la jeune Québécoise a pu livrer sa version des faits devant le youtubeur, à l'occasion d'une confrontation organisée entre Norman Thavaud et quatre plaignantes. Si Maggie Desmarais ne s'est pas étendue sur les échanges qui ont eu lieu, son avocat a pris la parole sur BFMTV, jeudi 8 décembre. Me Clément Pialoux a affirmé que Norman a "utilisé sa notoriété et l'ascendant qu'il avait sur elle pour exiger d'elle qu'elle lui envoie des photos et des vidéos à caractère obscène". Selon l'avocat, Norman Thavaud "savait qu'elle était mineure" au cours de leurs échanges. Me Clément Pialoux a par ailleurs affirmé qu'"il s'est installé entre eux une relation au cours de laquelle il a exercé sur elle une forme d'emprise". "Faire ce qu'elle a fait sous la contrainte est une forme de souffrance", a-t-il estimé, ajoutant que "si elle a décidé de rendre tout cela public, c'est pour donner une force à sa parole et que les autres victimes de ces comportements sachent qu'il est possible d'être entendue".

Norman Thavaud aurait-il exercé une emprise sur ses potentielles victimes ?

Les huit témoignages de jeunes femmes disant avoir été victimes de Norman Thavaud brossent le portrait d'un youtubeur star qui, conscient de sa notoriété, en aurait usé pour obtenir des images à caractère sexuel et des relations sexuelles. Plusieurs jeunes femmes indiquent en effet qu'elles auraient eu avec Norman Thavaud des rapports sexuels non consentis ou incités par la contrainte. Dans leurs témoignages, elles indiquent avoir été poussées à avoir ces relations avec le youtubeur selon un schéma similaire. Elles affirment qu'elles auraient tout d'abord repoussé les tentatives du vidéaste, puis que ce dernier aurait cherché à les culpabiliser en estimant que ces refus montraient chez elles une forme d'"immaturité". Norman Thavaud aurait ensuite, selon elles, insisté pour obtenir les rapports sexuels souhaités.

Dans son témoignage publié dans le média Urbania en avril 2021, Maggie Desmarais indique que Norman Thavaud aurait plusieurs fois menacé de mettre un terme à leurs conversations, afin d'obtenir ce que la jeune femme affirme qu'il voulait d'elle, à savoir des vidéos et photos à caractère sexuel. "C'est ça aussi qui faisait que je m'accrochais. Et quand je commençais à m'éloigner, il me rattrapait avec ses petits mots tendres et son petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombée facilement dans le panneau", a-t-elle ainsi indiqué dans son témoignage au média québécois.

Si Norman Thavaud reste pour le moment innocent dans l'enquête pour corruption de mineurs et viol qui le vise, les témoignages qui continuent d'être dévoilés ces derniers jours pourraient donner de nouveaux éléments aux enquêteurs et au parquet de Paris, qui doit décider de la suite de l'affaire. Les affirmations des différentes jeunes femmes ont en tout cas déjà eu des conséquences sur l'activité du vidéaste, puisque la société de production Webedia, responsable des plus grandes chaînes YouTube françaises, a annoncé suspendre sa collaboration avec lui le 5 décembre dernier, après les révélations de Libération sur sa garde à vue.