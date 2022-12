Délibéré de l'attentat de Nice : quelles peines pour les huit accusés ?

Après trois mois d'audience, le procès de l'attentat de Nice touche à sa fin ce lundi 12 décembre. Les sept accusés présents sur les huit jugés s'expriment une dernière fois avant les délibérations. Le verdict est attendu mardi.

Voilà plus de trois mois que le procès de l'attentat de Nice se tient encore les murs de la cour d'assises spéciale de Paris. Les audiences ont pris fin ce lundi 12 décembre 2022 après les dernières prises de parole des sept accusés présents au procès sur les huit jugés. Les cinq magistrats professionnels et leurs quatre suppléants se sont retirés en milieu de matinée à l'issue des débats pour délibérer dans un lieu tenu secret. Que la décision soit facile à prendre ou que les échanges soient houleux entre les jurés, le verdict devra être rendu le mardi 13 décembre comme le prévoit la procédure.

Le délibéré est très attendu par les victimes et les familles des victimes de l'attentat de Nice qui a fait 86 et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Avec 865 personnes et associations portées parties civiles et plus de 2 500 victimes, plusieurs milliers de personnes espèrent obtenir réparation même si la portée du verdict sera limitée, le seul assaillant de l'attentat de Nice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ayant été abattu par la police le soir de l'attaque. Sur les huit accusés, aucun n'est jugé pour complicité avec l'auteur de l'attentat. Trois sont jugés pour association de malfaiteurs terroriste tandis que les cinq autres personnes sont jugées pour des délits de droit commun liés à la législation sur les armes.

2 à 15 ans de prison réquisitionnés contre les huit accusés

Pendant les délibérations, les jurés tiendront compte des réquisitions du parquet national antiterroriste (Pnat), lesquelles varient entre deux et quinze ans d'emprisonnement. Contre les trois hommes accusés d'association de malfaiteurs terroriste (AMT) qui encourent jusqu'à 20 ans de prison, 15 années d'enfermement ont été requis mais le Pnat a demandé à ce que le chef d'AMT ne soit pas retenu contre un des accusés, Ramzi Aréfa, qui a fourni une arme à l'assaillant mais ne pouvait être au fait de sa radicalisation. Pour les cinq autres accusés dont quatre Albanais, trois homme et une femme, et le Tunisien absent du procès les réquisitions vont de deux à dix ans de prison. Tous encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.