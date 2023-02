Mort d'Assia aux Buttes-Chaumont : le périple macabre du mari incarcéré

Le mari d'Assia, la femme retrouvée morte et démembrée au parc des Buttes-Chaumont, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a avoué avoir tué sa femme et a précisé son parcours pour dissimuler le corps.

Une dispute conjugale qui s'est terminée dans un périple macabre. Le mari d'Assia, la femme retrouvée morte et découpée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, a été mis en examen et incarcéré pour meurtre sur conjoint, atteinte à l'intégrité et dissimulation de cadavre, samedi 25 janvier. L'homme est passé aux aveux et est soupçonné d'avoir étranglé sa femme dans leur appartement de Montreuil (Seine-Saint-Denis), puis de l'avoir démembrée dans sa cuisine, selon les informations du Parisien. Le corps d'Assia sur les bras, l'homme qui ne dispose pas de voiture aurait placé des sacs-poubelles renfermant les morceaux de corps dans un chariot de course et pris le bus pour dissimuler la dépouille de sa femme dans le parc parisien.

Lors de sa garde à vue, le mari d'Assia a nié toute intention de vouloir tuer sa femme. "Il n'y avait pas de violence dans le couple. Mon client a toujours contesté avoir eu l'intention de tuer son épouse", a assuré maître Dominique Beyreuther-Minkov. La mort de la mère de famille de 46 ans serait survenue lors d'une dispute liée à de vieilles rancœurs au sein du couple. D'après l'avocate du mis en cause, le lieu où le corps a été caché est le signe que l'homme ne voulait pas tuer sa femme et souhaitait que le corps soit retrouvé. "Il souhaitait intimement qu'Assia ne disparaisse pas et qu'on vienne l'interpeller. Il s'est trouvé dans un tourbillon de sidération totale. Il était dans l'incapacité de pouvoir dire à ses enfants qu'il était le responsable du décès de leur maman", a précisé Me Dominique Beyreuther-Minkov. Une hypothèse qui fait sens auprès de certaines sources policières contactées par Le Parisien : "C'est un acte réfléchi, car il aurait très bien pu se rendre dans n'importe quel espace vert plus près de chez lui ", estime une source proche du dossier".

La découverte macabre avait eu lieu dans le parc des Buttes-Chaumont, situé dans le XIXe arrondissement de Paris, lundi 13 février. Les élagueurs avaient retrouvé, vers 14h30, dans un bosquet reculé, un sac-poubelle. À l'intérieur de celui-ci, se trouvait un tronc humain qui allait "du dessus de la poitrine jusqu'aux genoux", selon une source du Parisien. Le sac avait été découvert dans un coin situé à l'abri des regards, près de l'entrepôt des déchets verts, au sud du parc, du côté de la rue Botzaris. Les restes humains étaient ensanglantés et habillés "comme entourés d'un jean". Un détail qui a fait dire aux enquêteurs que le corps a été "découpé habillé", selon Le Parisien, qui a contacté une source proche du dossier.

Une battue avait été organisée dans le parc des Buttes-Chaumont quelques heures après la découverte avec des brigades cynophiles, afin de retrouver d'autres parties du corps. Mardi 14 février, d'autres membres, comme la tête de la victime et le reste de la dépouille, avaient été retrouvés, près de la voie ferrée désaffectée qui jouxte le parc. Assia a été identifiée grâce l'analyse d'empreintes digitales prélevées sur son cadavre, rapporte Franceinfo.

La victime a pu être identifiée mercredi 15 février. Il s'agit d'Assia, une femme de 46 ans d'origine algérienne et mère de trois enfants de 8, 14 et 16 ans, selon les informations de BFMTV. Elle n'avait pas d'emploi et vivait avec son mari, lui aussi au chômage, dans un immeuble de Montreuil (Seine-Saint-Denis), d'après une source proche de l'enquête contactée par Franceinfo. Assia avait disparu depuis le 31 janvier, mais son mari n'avait signalé sa disparition à la police qu'une semaine plus tard. Le couple n'était pas connu des services de police.

Des voisins du couple, interrogés par Le Parisien, décrivent une femme discrète. Peu se rappellent l'avoir croisée dans l'immeuble. La famille, présentée comme casanière, semblait renfermée sur elle-même. Assia avait l'habitude de participer à des braderies et avait travaillé en contrat à durée déterminée pour l'association Aides. Les enfants ont été confiés à leur oncle paternel qui réside en région parisienne.

Youcef, le mari d'Assia, a avoué avoir tué sa femme, vendredi 24 février, rapporte Le Parisien. Il avait été placé en garde à vue la veille et les enquêteurs avaient relevé plusieurs incohérences le concernant. En effet, lors de son audition libre avec la police le 14 février, Youcef avait tenu des propos différents de ceux qu'il a accordés à RTL lors d'un entretien le 15 février. Le mari d'Assia a ainsi indiqué que sa femme était partie de chez eux dans la nuit du 30 au 31 janvier, relaie BFMTV, ce que les caméras de vidéosurveillance n'ont pas filmé.

L'homme a également mis du temps à signaler la disparition de sa femme, puisqu'il a posté un premier message sur les réseaux sociaux le 31 janvier, mais ne s'est rendu à la police que le 6 février. Par ailleurs, les enquêteurs ont pu constater que Youcef n'était pas allé chercher son épouse dans plusieurs endroits de Paris. Le mari avait également acheté un nouveau portable la veille de la disparition d'Assia, bien que celui-ci n'ait pas été retrouvé. Quelques jours avant sa mort, Assia avait de son côté confié à sa sœur qu'elle avait le sentiment qu'elle allait "mourir prochainement".