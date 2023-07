Accident de bus dans les Yvelines : deux morts et plusieurs blessés, que s'est-il passé ?

Une grave accident de la route s'est produit ce vendredi 28 juillet 2023 à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Un bus et une voiture qui circulait à contre-sens sont impliqués. Le bilan provisoire de l'accident est déjà lourd.

Carambolage sur la D113. Un grave accident de la route s'est produit à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, ce vendredi 28 juillet 2023 aux alentours de 7 heures du matin. Un bus mis en circulation par la SNCF pour se substituer à ligne J du Transilien a fini dans un fossé. Le conducteur du bas a manœuvré pour éviter une voiture qui circulait à contre-sens. L'automobiliste a a été interpellé et placé en garde à vue.

Les pompiers des Yvelines ont indiqué sur Twitter qu'une portion de la route départementale 113, entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, est fermée à cause de l'accident. Les secours sont nombreux sur place : 93 pompiers, 20 véhicules de secours ainsi que sept équipes médicales précise BFMTV.

Plusieurs victimes dans l'accident

Au moins deux personnes sont mortes dans l'accident selon les informations de Franceinfo. Entre quatre et six autres personnes ont été blessées selon différents médias, plusieurs d'entre elles se trouvent en urgence absolue et certaines ont pronostic vital engagé. Le bilan n'est encore que provisoire. Deux hélicoptères sont déployés sur place pour permettre l'évacuation des blessés, a indiqué le préfet des Yvelines dans un communiqué.

En plus de l'intervention sur place, une "cellule d'urgence médico-psychologique a été déclenchée et un point de regroupement des personnes impliquées est organisé par la commune de Mézières-sur-Seine", fait savoir la préfecture.