Procès de l'affaire Eric Masson : la peine maximale requise contre Ilias Akoudad après ses aveux

Au procès du meurtre du policier Eric Masson, la procureure d'Avignon a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le principal suspect qui a reconnu être l'auteur du tir. Le verdict doit être rendu dans les prochaines heures.

Il a fini par avouer être responsable de la mort du policier Eric Masson, plus de deux ans après les faits. Ilias Akoudad, âgé de 23 ans, est jugé pour "meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique" pour avoir tiré à bout touchant contre l'officier de police à Avignon, lors d'une intervention du policier sur un point de deal, le 5 mai 2021.

Durant toute la période d'instruction et la première semaine du procès, débuté le 19 février, Ilias Akoudad n'a cessé de nier être l'auteur des coups de feu mortels et a assuré avoir prix les deux policiers pour des dealers au moment des faits. Mais il a finalement reconnu avoir tiré sur Eric Masson durant l'audience du lundi 26 février. L'accusé maintient toutefois qu'il ignorait la profession du policier lorsqu'il l'a visé avec son arme.

La défense d'Ilias Akoudad n'a pas pris auprès de la procureure de la République d'Avignon qui a demandé la peine maximale lors de ces réquisitions ce jeudi 29 février : la réclusion criminelle à perpétuité accompagnée d'une période de sûreté de 22 ans. "Éric Masson a été exécuté sans sommation par un individu ivre de violence, fier du geste accompli", a déclaré la magistrate durant l'audience. Selon Florence Galtier, "ces aveux ont été parfaitement orchestrés, parfaitement médiatisés" dans le but de lui éviter la période de sûreté de 22 ans rapporte Le Parisien. "Nous n'avions pas besoin de sa déclaration. Par la géolocalisation de son téléphone, on est absolument sûr et certain qu'il était sur place, qu'il avait vendu une dose peu avant. Nous sommes sûrs et certains que c'est lui qui a tiré avec les résidus de tir retrouvés sur ces vêtements similaires au projectile tiré", a ajouté la représentante du parquet pour appuyer son argumentaire.

Le parquet, non seulement de requérir la peine maximale, a mis à mal la défense d'Ilias Akoudad qui assure avoir ignoré la profession d'Eric Masson et justifie la détention d'une arme à feu par le fait d'avoir subi plusieurs tentatives de tir par le passé. Quand l'accusé a expliqué, ce mercredi 28 février, avoir agi sous le coup de la panique, la procureure a contesté : "Chacun sait qui est dealer et qui est policier. À aucun moment, on ne peut confondre. Dans le quartier, tout le monde sait qui est qui". Les avocats de la défense doivent encore dérouler leurs plaidoiries ce jeudi 29 février. Le verdict sera ensuite rendu, selon Le Parisien, dans le courant de la soirée ou ce vendredi matin.