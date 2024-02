Après Yanis Marshall, cinq autres personnes accusent Bruno Vandelli d'agressions sexuelles

Accusé de viol par Yanis Marshall, le chorégraphe Bruno Vandelli a été accusé par cinq anciens élèves d'agressions sexuelles notamment lors des entrainements.

Bruno Vandelli est la cible de nouvelles accusations d'agressions sexuelles. Grand nom dans le milieu de la danse en France, le chorégraphe est à la tête d'un établissement de formation à Cannes depuis 2006. Mais plusieurs élèves ou anciens élèves de l'école de danse accusent aujourd'hui leur professeur d'avoir eu un comportement inapproprié à leur égard. Parmi eux, le danseur et ex-professeur de la Star Academy, Yanis Marshall, a été l'un des premiers à accuser son ancien coach de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il n'avait que 14 ans. Fin janvier, il a porté plainte contre Bruno Vandelli, qui avait 42 ans à l'époque, pour "viol aggravé" et "corruption de mineurs". Une enquête a depuis été ouverte et confié à la police judiciaire de Nice.

Yanis Marshall avait assuré qu'il n'était pas la seule victime du chorégraphe. Comme l'avait rapporté BFMTV, un élève de l'école de danse cannoise de Bruno Vandelli avait, en effet, lu lors d'un spectacle de fin d'année et devant une large assistance une lettre dans laquelle il dénonçait les actes de son professeur de danse. Dans une enquête parue ce jeudi 29 février dans Le Parisien, de nouveaux détails ont été délivrés sur ces accusations. Le jeune homme aurait assuré que son professeur lui aurait envoyé des SMS "pervers" et aurait "frotté son pénis contre lui". Sa mère a déposé plainte contre Bruno Vandelli.

L'enquête ne s'arrête pas là puisqu'elle dévoile quatre nouveaux témoignages accablants. Les accusations sont formulées par quatre hommes, dont trois étaient mineurs au moment des faits dénoncés, le plus jeune n'avait que 12 ans. Plusieurs d'entre eux ont dévoilé des messages "sans équivoque" que leur aurait envoyé leur ancien professeur quand ils étaient encore ses élèves. Des SMS tels "j'aurais bien aimé être ton infirmier pour te soigner l'entrecuisse" ou encore des invitations à le rejoindre dans sa chambre en pleine nuit. Ils ont aussi dénoncé des attouchements pendant les entrainements : "A chaque pause, il voulait qu'on lui appuie dans le dos, en réalité, qu'on le masse", a raconté l'un des accusateurs. Bruno Vandelli aurait toujours employé le même mode opératoire : il s'entourait d'une "cour" avec ses élèves préférés, toujours des garçons, qu'il plaçait en première ligne.

Bruno Vandelli nie les faits

Bruno Vandelli s'est défendu auprès du Parisien assurant qu'il ne s'agissait pas d'attouchements mais de "séance d'ostéopathie". "C'est tout à fait normal, on apprend à se détendre les muscles. Cela fait partie de la formation de danseur", a-t-il justifié. Pour les SMS, il n'a pas admis avoir tenu de tels propos : "Peut-être ai-je pu dire à quelqu'un qu'il était sexy, mais j'ai aussi pu le dire à des filles. Je ne suis pas parfait".

Il a également porté plainte plainte contre Yanis Marshall pour "diffamation" l'accusant aussi d'être à l'origine de cette vague de témoignages à son encontre. Le sexagénaire doit être jugé ce 17 avril par le tribunal correctionnel de Grasse pour "corruption de mineur".