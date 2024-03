Beauvais : ouverture d'une enquête après la mort d'un enfant de 4 ans lors de la sieste

Jeudi 21 mars, un garçon de 4 ans est décédé à l'école lors de la sieste, à Beauvais. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la mort.

Onde de choc à Beauvais. Jeudi 21 mars, en fin d'après-midi, un petit garçon âgé de 4 ans est décédé des suites d'un malaise cardiaque durant la sieste. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, rapporte Le Parisien, afin de déterminer les causes de la mort.

"C'est l'Atsem de l'établissement qui a donné l'alerte [après être] allée voir pourquoi il ne se réveillait pas à la fin de la sieste", a expliqué le maire de la ville, Franck Pia, au Parisien. Rapidement, un système de secours a été mis en place au sein de l'établissement scolaire du Saint-Esprit, situé dans le quartier Saint-Jean. Un pédiatre d'Amiens (à 60 km de Beauvais) est arrivé en hélicoptère. Malgré les efforts déployés, l'enfant n'a pas pu être sauvé.

Un garçon "a priori en bonne santé"

"Nous sommes tous très affectés par le décès de ce petit garçon, a précisé Franck Pia. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les circonstances du drame, mais nous sommes tous endeuillés par cette nouvelle. On ne manquera pas de soutenir la famille et les enseignants." "Tout le monde est sous le choc", a également confié une élue beauvaisienne, rappelant que le garçon était "a priori en bonne santé et ne présentait aucune prédisposition" aux problèmes cardiaques.

Un soutien psychologique a été déployé le jour même. Ce vendredi 22 mars, des spécialistes du diocèse devraient également intervenir auprès des élèves et du personnel de l'école. Une autopsie doit avoir lieu prochainement, a indiqué le procureur de la République.