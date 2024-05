Les quatre étonnants surnoms de Mohamed Amra, criminel violent connu du banditisme international

L'homme qui a été libéré par un commando, mardi 14 mai, lors d'une opération meurtrière, s'appelle Mohamed Amra. Mais dans le grand banditisme, il est connu sous d'autres noms.

L'attaque du fourgon cellulaire de l'administration pénitentiaire survenue mardi 14 mai, à un péage de l'Eure, a surpris la direction de l'administration pénitentiaire. Pour une raison principale : l'homme libéré, Mohamed Amra, n'était pas considéré comme un criminel extrêmement dangereux ou comme une figure majeure du banditisme français. "C'est un homme originaire de Normandie, lié au trafic de drogue, plutôt au niveau des commanditaires, mais on ne l'imaginait pas au niveau d'une telle opération", confie à ce propos une source de police à 20 Minutes.

Les services de l'administration pénitentiaire avaient bien noté que Mohamed Amra avait tenté de s'évader dimanche dernier, testant de scier les barreaux de sa fenêtre. Il était considéré comme un individu nécessitant une "escorte de niveau 3" : trois agents pénitentiaires devaient l'encadrer et l'équipe avait même était davantage renforcée, avec deux agents supplémentaires, dont un officier.

Que sait-on désormais ? Que l'homme, né en 1994 à Rouen, avait été condamné par le tribunal d'Evreux, vendredi, pour un vol avec effraction, à dix-huit mois de prison. Il était incarcéré pour ces faits au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil. Europe 1, qui s'est procuré les documents de son "traitement des antécédents judiciaires", ajoute qu'il a été mis en cause "pour 19 faits dont des violences et des cambriolages" lorsqu'il avait entre 11 et 14 ans. Toutes ces affaires ont été classées sans suite. Six autres procédures le concernant ont été ouvertes par la police judiciaire en 2015, pour des suspicions d'associations de malfaiteurs, violences avec armes, séquestration et tentative de meurtre.

Toujours selon Europe 1, Mohamed Amra est aussi soupçonné d'avoir commandité le meurtre d'un trafiquant de stupéfiants originaire de Dreux, retrouvé mort à Marseille en 2022. Le 5 janvier 2022, il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement prononcés par la cour d'appel de Rouen, pour "vol par effraction, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, extorsion, destruction par moyen dangereux, vol en bande organisée, vol par effraction aggravé et violence avec arme". L'office anti-stups, l'OFAST, le considère même comme un trafiquant d'"envergure internationale", figure de la drogue connue de Marseille aux Antilles. Le Monde indique d'ailleurs que l'homme est connu de la pègre et des réseaux du grand banditisme sous quatre surnoms : "Momo", "La Mouche". Mais aussi "Yanis" et plus étonnamment, "Schtroumpf".

La police a-t-elle sous-estimé sa dangerosité ? Selon des sources policières relayées par Le Monde, Mohamed Amra ne serait pas "un gros poisson", mais "un acteur de milieu de tableau de la voyoucratie, multicartes et opportuniste".