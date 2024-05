Évasion de Mohamed Amra à Incarville (Eure) : fuite à l'étranger, enlèvement... Les pistes sur la table

La traque de Mohamed Amra se poursuit. Plusieurs scénarios sont sur la table, une attaque en soutien au détenu, un enlèvement monté par le commando armé, voire une fuite à l'étranger, aucune des trois hypothèses n'est écartée.

L'essentiel Mohamed Amra est toujours recherché ce vendredi 17 mai, trois jours après l'attaque de deux fourgons pénitentiaires, dans l'Eure au niveau du péage d'Incarville, pour le soustraire à la police.

La Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) et la BRI antigang nationale sont déployées. Au total, plus de 450 policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver le fugitif et les assaillants. La traque est aussi numérique. Des milliers de lignes de téléphone et des dizaines de caméras de surveillance sont passés au crible.

Plusieurs experts du grand banditisme considèrent que le scénario d'une attaque effectuée en soutien à Mohamed Amra n'est pas nécessairement le plus pertinent. Il est aussi possible que les assaillants aient libéré Mohamed Amra pour l'enlever. "On est sur deux hypothèses : soit ce sont des amis ou des alliés, soit ce sont des ennemis. Des ennemis pourraient très bien aller le chercher pour des raisons qui nous échappent à l'heure actuelle", indique ce jeudi l'expert Thierry Colombié sur TF1.

Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Mohamed Amra, dit "La Mouche", pour solliciter l'aide de policiers au-delà des frontières françaises.

Une mission chargée de faire des propositions "sur le transfèrement et les extractions de l'administration pénitentiaire" a été lancée par commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Enfin, la piste d'un départ à l'étranger ne peut pas être écartée. Si un tel scénario paraît délicat en raison de l'efficacité de la collaboration internationale, il pourrait permettre au fuyard de gagner du temps dans la traque. Certains arrivent parfois à passer entre les mailles du filet.

09:26 - "La meilleure option pour lui serait de partir à l'étranger" Une cavale difficile à cerner. Ce vendredi, Mohamed Amra est toujours dans la nature. "La Mouche" "a pu trouver un point de chute local très proche, en Normandie où il a grandi, tout comme avoir pris la route rapidement vers la Belgique" indique Jacques Dallest, ancien procureur d'Ajaccio et Marseille dans les colonnes du Point. Ce dernier n'exclut donc pas la piste d'un départ à l'étranger. "La meilleure option pour lui serait de partir à l'étranger, mais cela nécessite de l'argent, des faux papiers, peut-être de se grimer, de faire appel à d'autres soutiens... et donc, prendre le risque de se confier à plusieurs personnes". Si cette piste n'est pas la plus probable, elle reste, pour l'heure, sur la table, alors que 450 policiers et gendarmes sont mobilisés pour tenter de mettre la main sur le fugitif.

Ce mardi, deux agents de l'administration pénitentiaire ont été tués et trois ont été grièvement blessé au cours du braquage de deux fourgons, au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure. Le convoi transportait un détenu entre Evreux et Rouen. Il s'agit de Mohamed Amra, dit "La Mouche", multirécidiviste et condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal d'Evreux pour vol avec effraction, indique la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Il est également mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, faisant encourir la réclusion à perpétuité. Ce mercredi 15 mai, la traque se poursuit pour tenter de mettre la main sur le fugitif.

"Des moyens de coopération internationale" déployés selon Darmanin

"Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver la personne qui s'est évadée et le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Des moyens de coopération internationale ont été mis à la demande du Président. Je l'espère, dans les jours qui viennent ré interpeller la personne, qu'il réponde de ses actes, et du gang de meurtriers" indiquait ce matin Gérald Darmanin sur RTL. "Ce n'était pas le plus gros délinquant que nous connaissions. La tuerie, les moyens disproportionnés mis en place pour libérer cette personne, ne correspondent pas au plus gros délinquant que nous avons dans nos prisons. Il faudra aussi faire le procès de cette sauvagerie qui touche notre société" poursuit le ministre de l'Intérieur ce mercredi.

La BRI antigang nationale dépêchée

Les magistrats de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) ont ouvert une enquête pour "meurtre et tentative de meurtre" et "évasion en bande organisée", confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité (OCLCO) et la police judiciaire de Rouen. Dans cette traque, les grands moyens sont de sortie. Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), BRI antigang nationale et les brigades de répression du banditisme de Rennes et de Nantes sont sur le pont.

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est rendu à la rencontre des collègues des défunts pour leur témoigner son soutien, et sa détermination et celle de l'Etat à l'idée de capturer "La Mouche" - Mohamed Amra - et ses complices, désormais considérés comme les "ennemis publics numéro 1". De son côté, le maire socialiste d'Alençon Joaquim Pueyo, ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis assure qu'il "faudra bien trouver des solutions pour renforcer la sécurité de ces escortes. Les véhicules, l'armement, est-il adapté face à des fusils à pompe ou d'assaut. Je crois qu'il y a beaucoup de réformes à faire" a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro.