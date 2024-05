Lyon : le proviseur d'un lycée menacé de mort et sous protection, le conflit israélo-palestinien comme vecteur de haine ?

Le proviseur du lycée Ampère de Lyon a été victime de menaces par des élèves. Le recteur de l'Académie de Lyon se saisit de l'affaire face à des "attaques inadmissibles".

Le proviseur du lycée Ampère, situé dans le 2e arrondissement de Lyon (Rhône), a été placé sous protection. Le chef de l'établissement a été la cible d'attaques et de menaces de mort diffusées sur les réseaux sociaux. Le proviseur a déposé plainte, le 17 mai dernier, à la suite de la publication d'une vidéo et un message sur Instagram, qui associait "le nom et la photo de l'établissement à certains contenus faisant l'apologie du terrorisme". Des vidéos de groupuscules terroristes, dénonçant notamment l'offensive d'Israël en Palestine, ont été postées. Le proviseur a lui été visé dans un contenu, dans lequel deux jeunes l'ont menacé. Deux posts jugés "menaçants" à l'encontre de la direction de l'établissement.

Selon Le Progrès, la vidéo en question montre l'un des membres des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et un message menaçant envers le proviseur. D'après BFM Lyon , les élèves auraient considéré que les mesures prises par le proviseur pour empêcher le blocage de l'établissement en marge des manifestations de soutien à la bande de Gaza comme une interdiction de manifestation. Les élèves se sont défendus en indiquant seulement vouloir "marquer leur opposition" aux "massacres perpétrés par Israël" en Palestine.

Le procureur saisi

Face à ces menaces, le recteur de l'Académie de Lyon a annoncé, jeudi 23 mai, condamner " avec la plus grande fermeté ces comportements inacceptables qui portent atteinte à l'intégrité et à la sécurité des personnels de l'Éducation nationale". Il a ensuite exprimé "son soutien le plus ferme et son entière solidarité au proviseur du lycée Ampère de Lyon, qui a récemment été la cible d'attaques et de menaces inadmissibles diffusées sur les réseaux sociaux." Le procureur de l'Académie a été saisi "afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour identifier et poursuivre les auteurs de ces menaces".