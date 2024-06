EURO 2024. France - Pays-Bas : le gâchis des Français, le match en direct

L'attaquant des Bleus est bousculé au moment de frapper et sa tentative finit à côté du poteau droit de Verbruggen.

Ce sont les Bleus qui dominent largement cette deuxième période de France - Pays-Bas mais les occasions franches manquent dans ce second acte.

Le milieu de terrain du Real est très loin des cages adverses et tente une frappe difficile. Elle est déviée et file en touche.

Ousmane Dembélé revient sur Xavi Simons et commet une faute qui aurait pu être évitée dans ce France - Pays-Bas. Depay a un bon coup-franc à jouer.

Le milieu de terrain français se projette et finit par une frappe décadrée. Le rythme est moins soutenu dans cette deuxième période de France - Pays-Bas.

Didier Deschamps a déjà envoyé des joueurs à l'échauffement. Bradley Barcola, Benjamin Pavard, Olivier Giroud, Eduardo Camavinga et Kingsley Coman sont sur le bord du terrain. Kylian Mbappé est encore sur le banc.

L'ailier parisien déborde et laisse Aké derrière lui mais pousse ensuite trop son ballon. Verbruggen peut dégager son camp.

Anthony Taylor donne le coup d'envoi de la seconde période de ce France - Pays-Bas. Toujours pas de but dans ce choc du groupe D de l'Euro 2024 malgré plusieurs occasions dangereuses pour les Français.

21:41 - Encore un coup-franc pour les Bleus (40')

Les Oranjes sont de plus en plus tendus et enchainent les fautes dans cette fin de première période de France - Pays-Bas. Encore un coup-franc dangereux à venir pour les Bleus.