Incendie de Nice : première interpellation, une personne en garde à vue

Après l'incendie qui a provoqué la mort de sept personnes dont quatre enfants à Nice dans la nuit de mercredi à jeudi, l'enquête avance et une première interpellation vient d'être opérée.

L'essentiel Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 juillet sur les coups de 2h30 au 7e étage d'un appartement de la rue de la Santoline, dans le quartier populaire des Moulins. Au moins sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées selon les informations de France Bleu Azur. Selon Anne Ramos, adjointe au maire de Nice, les victimes sont "une famille entière (...) une seule et même famille au dernier étage de l'immeuble", a-t-elle confié au micro de BFMTV. Trois jeunes enfants et un adolescent font partie des victimes.

La piste criminelle est privilégiée. Une enquête de flagrance d'incendie volontaire ayant entraîné la mort a été ouverte par le procureur de la République de Nice Damien Martinelli. Selon les premiers éléments de l'enquête et les images de vidéosurveillance, trois personnes cagoulées se sont introduites dans l'immeuble dans la nuit. La piste d'un crime prémédité, d'un assassinat ou d'un règlement de compte pouvant être lié au narcotrafic se renforce.

Vendredi, une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Il ne s'agit pas de l'un des trois individus cagoulés recherchés mais de quelqu'un de leur entourage.

En direct

12:00 - Une famille sans problème Les sept victimes décédées dans l'incendie faisaient partie d'une même famille. Selon La Provence, cela faisait onze ans qu'ils étaient installés dans le quartier des Moulins. Ils étaient originaires des Comores. "C’était une famille tranquille et sans problème. Les parents étaient de gros travailleurs. Ils ne comptaient pas leurs heures. Le père avait un emploi à Monaco, la mère était femme de ménage à Nice. C’était des gens posés. Leurs enfants étaient tous actifs dans le quartier et dans des associations", décrit un ami de la famille. 11:40 - La garde à vue confirmée par le procureur Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Le procureur de la République Damien Martinelli a confirmé auprès de Nice-Matin, qu’une garde à vue est bien en cours. Il a toutefois mis en garde "sur la nécessité de respecter le secret et la confidentialité de l’enquête, qui est un gage d’efficacité". 11:15 - La piste du trafic de stupéfiants explorée Le procureur de la République de Nice avait indiqué jeudi qu'à ce stade de l'enquête, la piste "criminelle" est privilégiée. Plus précisément, "la piste de faits intervenant dans le cadre d’un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes et leur famille, est explorée". Il convient toutefois de rester prudent pour le moment sur le motif de passage à l'acte qui n'a pas été confirmé. 10:40 - Trois individus toujours recherchés En analysant la vidéosurveillance, trois individus ont été vus en train d'entrer dans le bâtiment le soir du drame quelques minutes avant l'incendie. Ils auraient cassé la porte de l'immeuble pour y pénétrer et seraient ressorti peu de temps après en prenant la fuite. Ils sont toujours activement recherchés. 10:24 - Première interpellation Alors que sept personnes ont péri dans l'incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, une première interpellation a été opérée. Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue, a dévoilé BFMTV. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'un des trois individus recherchés, qui ont été repérés sur les images de caméra de surveillance le soir du drame, mais d'une personne de leur entourage.

En savoir plus

Sept victimes et une personne en urgence absolue

Au total, sept personnes sont décédées, une a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Pasteur 2, et deux autres dont une en urgence relative, ont été envoyées vers le centre hospitalier de Lenval. Le feu, lui, ne s'est visiblement pas propagé dans les autres appartements de l'immeuble. La cage d'escalier reste inaccessible, 33 personnes évacuées seront désormais à reloger d'après l'élue locale. Le préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh a précisé ce jeudi matin "qu'il y avait 10 personnes à l'intérieur de l'appartement. Tous sont de la même famille ou ont des liens familiaux" auprès de BFMTV. La famille décédée était d'origine comorienne.

"On part sur un incendie criminel" assure le procureur

Sur X, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a confirmé "la mort d'au moins trois jeunes enfants" parmi les sept victimes. Un autre mineur est décédé, un adolescent. Un ami de la famille touchée par cet incendie affirme sur place auprès de BFMTV qu'elle "n'avait pas les moyens de sortir (...) Aussitôt que je suis arrivé, j'ai vu les pompiers sur place. Ils ne pouvaient rien me dire, ils m'ont juste dit qu'il y avait deux personnes qui avaient survécues".

La piste criminelle est privilégiée. Une enquête de flagrance d'incendie volontaire ayant entraîné la mort a été ouverte par le procureur de la République de Nice Damien Martinelli. "On part sur un incendie criminel" a indiqué le magistrat. Une cellule de crise pour accueillir les familles sera mise en place a d'ores et déjà annoncé le maire de Nice, Christian Estrosi sur X. L'élu a fait part de son "immense émotion", adressant ses "pensées" aux proches des victimes. "Immense émotion à la suite d'un terrible incendie dans le quartier des Moulins à Nice" poste de son côté le député et conseiller départemental des Alpes Maritimes, Éric Ciotti.