Disparition de Lina : les recherches reprennent, une nouvelle piste explorée

Après de premières fouilles infructueuses en Haute-Saône pour retrouver le corps de Lina, disparue il y a près d'un an, les recherches ont repris mardi 6 août.

Les fouilles ont repris pour tenter de retrouver la jeune Lina, mardi 6 août, dans la région Grand-Est, selon des informations de l'Est républicain confirmées par BFMTV. De telles recherches avaient été effectuées la semaine dernière, et ce, pendant quatre jours, mais étaient restées infructueuses. Ces nouvelles investigations se déroulent en Haute-Saône, au nord de Vesoul, dans la forêt de Saulx. Le dispositif déployé reste le même : des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN), ainsi que des brigades cynophiles et des chiens spécialisés en recherche de corps humains. Près de 90 gendarmes sont également sur place pour limiter l'accès à la forêt.

La semaine dernière, les fouilles étaient effectuées dans la forêt communale d'Anoudl, à une centaine de kilomètres de la nouvelle zone de recherche. C'est l'historique de géolocalisation de la voiture dans laquelle ont été retrouvées des traces ADN de Lina qui ont mené les enquêteurs à poursuivre les fouilles dans cette zone.

Cette voiture et son chauffeur étaient dans le collimateur des enquêteurs depuis le début des investigations et les auditions de plusieurs témoins. L'analyse d'images de vidéosurveillance et de la téléphonie avait permis d'établir que l'homme se trouvait "non loin du point de la disparition de Lina en septembre dernier", indiquait le parquet de Strasbourg.

Le principal suspect s'est suicidé

La piste de l'enlèvement, rapidement privilégiée par la justice et les gendarmes, selon Le Parisien, décrit le chauffeur, Samuel G., comme un "voyou local", qui aurait enlevé Lina en la croisant sur son chemin, sans pour autant la connaître. Ce principal suspect aurait ensuite tué l'adolescente. Et les analyses de la voiture sont allées dans le sens des gendarmes qui soupçonnaient la piste criminelle, une avancée importante alors que l'enquête patine depuis le début.

Seulement voilà, les enquêteurs n'ont pas pu entendre le conducteur qui s'est suicidé, peu après la saisie du véhicule, alimentant les soupçons sur sa culpabilité. Il n'avait pas été entendu par les gendarmes bien qu'il ait été identifié comme étant l'individu au volant lorsque la voiture est passée dans la zone de la disparition de l'adolescente. Depuis fin janvier, les gendarmes de la cellule d'enquête s'étaient intéressés à un homme qui circulait dans la commune où résidait Lina. Il aurait abordé des jeunes filles, dans les semaines autour de sa disparition. Après le décès de l'homme, les enquêteurs n'ont pu se pencher que sur ses données téléphoniques et sur ses trajets en voiture. Ils ont tout de même réussi à établir un périmètre de recherche, qu'ils ont ratissé pendant quatre jours.

En même temps que se déroulaient ces fouilles, le profil du suspect a pu être affiné. Samuel Gonin était un père de famille de 43 ans, il enseignait l'ébénisterie dans un lycée professionnel avant de quitter son travail en 2023. La même année, il commettait deux vols avec violence pour lesquels il aurait dû comparaître en juillet 2024. Le 12 juin 2024, il avait, une nouvelle fois, été arrêté pour une affaire de séquestration avant d'être mis hors de cause. Avant la comparution prévue le 22 juillet 2024, il avait été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité de type "état limite" par un expert psychiatrique qui relevait également sa "dangerosité", ainsi que des symptômes dépressifs sévères.

Une enquête qui patauge depuis plusieurs mois

Pour rappel, Lina a disparu le 23 septembre 2023, en fin de matinée après avoir quitté son domicile de Plaine, pour prendre un train, en gare de Saint-Blaise-la-Roche et retrouver son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, le jeune homme a alerté la mère de Lina. Plusieurs témoins dont le maire du village ont déclaré avoir vu la jeune femme en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Et l'enquête a révélé que son téléphone avait cessé d'émettre à 11h22.

Au début des investigations, les soupçons portaient sur le petit ami de Lina mais les gendarmes l'ont rapidement mis hors de cause. En mars dernier, trois hommes avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés faute "d'éléments incriminants". Et en mai, une nouvelle piste était à l'étude après qu'un chef d'entreprise de la région a expliqué que l'un de ses employés avait disparu en septembre, à la même période que Lina. L'homme en question s'était volatilisé du jour au lendemain alors qu'il était en CDI dans cette entreprise depuis douze ans. Le chef d'entreprise avait ajouté que son employé vivait "tout près" de chez Lina.