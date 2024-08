Frédéric Péchier : de quoi est accusé l'anesthésiste ? Vers la prison à perpétuité ?

L'anesthésiste Frédéric Péchier est renvoyé devant les assises pour des accusations d'empoisonnement sur des patients.

Ce lundi 5 août, l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier a été renvoyé devant les assises du Doubs. Les juges d'instruction ont signé devant la cour d'assises un document de 369 pages résumant les charges qui pèsent contre ce dernier après sept ans d'investigation, selon l'AFP. Il est accusé des empoisonnements de 30 patients lors d'opérations chirurgicales dont 12 ont conduit à la mort. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2008 et 2017.

Son mode opératoire aurait été de polluer les poches de perfusion de ces patients dans deux cliniques privées de Besançon, dans le but de leur provoquer des arrêts cardiaques avant de tenter une réanimation pour se mettre en avant et discréditer certains de ses collègues avec lesquels il était en fort désaccord. Les patients n'étaient donc pas les cibles de l'accusé. Il s'agissait pour la plupart de patients qui étaient plutôt en bonne santé et qui venaient pour des interventions sans gravité.

Frédéric Péchier n'a cessé de clamer son innocence. Il avait même lors d'une audition accusé ses anciens collègues "d'erreurs médicales" pour expliquer les arrêts cardiaques constatés. Si la défense a dix jours pour contester ce renvoi, l'avocat de l'accusé a annoncé qu'avec son client, ils ne feront pas appel de cette décision d'ordonnance de mise en accusation.

Un procès très attendu

Son procès devant la cour d'assises du Doubs ne devrait avoir lieu qu'en 2025. Il pourrait durer longtemps selon l'avocat de Frédéric Péchier, Randall Schwerdorffer. Il a, en effet, déclaré auprès de France 3 : "Je plaiderai l'acquittement. Je connais la position du procureur, elle est très ferme, il va requérir la condamnation de Frédéric Péchier. Et ce sera l'objet de ces deux ou trois mois d'audience". Pourtant, une telle échéance est attendue avec impatience par les familles des victimes puisque la première garde à vue de Frédéric Péchier remonte à 2017.

Que risque l'ancien anesthésiste à l'issue de ce procès ? Selon le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, à l'AFP, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour les faits présumés.