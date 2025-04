Meurtre de Lisa en crèche : "elle est décédée dans d'atroces souffrances", le parquet décrit un "acte insensé"

Lisa, un bébé de 11 mois a été intoxiqué par une ingestion mortelle d'un liquide caustique de type acide en 2022 à Lyon. Ce jeudi, l'avocat général a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre l'accusée.

Depuis le 1er avril 2025, se déroule le procès de Myriam Jaouen, 30 ans, ancienne employée de la crèche Danton rêve (groupe People&Baby) à Lyon. Elle comparaît devant la cour d'assises du Rhône pour avoir volontairement donné la mort à un bébé de 11 mois, Lisa. La petite fille a été intoxiquée par une ingestion massive d'un déboucheur liquide, le Destop, le 22 juin 2022. Près de trois ans plus tard, l'accusée encourt la prison à perpétuité.

Ce jeudi, l’avocat général a fait part de ses réquisitions à l’encontre de l’accusée, Myriam Jaouen. Une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans", avec une période de sûreté de 20 ans, a ainsi été requise. Selon l'avocat général, la responsabilité de Myriam Jaouen est "pleine et entière" car son état n’était pas altéré au moment des faits et ne l’est toujours pas aujourd’hui.

"Il faut rappeler que Lisa est décédée dans d'atroces souffrances (...) Si cet acte paraît fou et insensé, il n'a pas été commis par une personne folle, bien au contraire", précise-t-on en ce troisième jour d'audience. Une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 10 ans a également été demandée ainsi qu'une privation du droit d’éligibilité de 10 ans et une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle en lien avec l’aide à la personne que ce soit des majeurs ou des mineurs". Enfin, un suivi socio judiciaire pour une durée de 10 ans, avec peine d’emprisonnement de 5 ans en cas d’irrespect, est aussi réclamé.

"Mange et tais-toi"

Pour rappel, Lisa a été forcée d'ingérer "une quantité importante d'un liquide caustique de type acide", comme révélé par la juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation, Lisa n'a pas pu ingérer elle-même une telle quantité de liquide. "L'hypothèse que ses mains aient été maintenues par un tiers ne peut être exclue", soulignent justement les experts dans leur rapport.

Après avoir raconté aux secours et aux témoins - qui ont pris en charge le bébé - que ce dernier avait avalé de la gouache par accident lors d'une activité peinture, elle apparaît un peu plus locale en garde à vue, après son interpellation au parc de la Tête d'Or, vers 15 heures, le jour des faits. Elle confie alors un mal-être lié à une potentielle fausse couche et reconnaît avoir voulu "faire taire l'enfant", indisposée par ses pleurs. C'est alors que la femme de 30 ans a "pété un cable", selon ses dires, pris la bouteille de Destop, puis l'a versée dans la bouche de la petite fille en lui disant : "Mange et tais-toi". Une bouteille qui a été retrouvée dans la crèche par les policiers, au trois quarts vide.

Dans son téléphone, les enquêteurs ont également trouvé des éléments accablants contre celle qui est titulaire d'un CAP petite enfance et qui travaillait depuis dix ans au contact d'enfants. Le matin du drame, alors que le père de la petite Lisa quitte la crèche pour partir travailler, Myriam Jaouen la prend en charge et moins d'un quart d'heure plus tard, à 7h59 précises, elle effectue la recherche suivante sur son téléphone : "que faire quand un enfant a mangé un déboucheur pour toilette", relate Le Parisien. Alors que Lisa cesse de pleurer, l'employée est découverte "complètement paniquée" par un couple venu déposer leur enfant, et la petite Lisa sur le sol, entrain de vomir.

Le bébé est pris en charge par les secours et arrive à l'hôpital vers 9 heures. Dans les quinze minutes suivantes, de nouvelles recherches troublantes sont retrouvées dans le téléphone de l'accusée : "gouache avaler", "peinture acrylique toxique bébé", ou encore "deboucheur toilette avaler par un enfant", entre 9h17 et 12h33. D'après l'expert psychiatrique en charge du dossier, Myriam Jaouen présente "une efficience cognitive dans la limite faible de la normalité". La femme de 30 ans était également décrite comme "peu professionnelle" par certains parents de la crèche lyonnaise.