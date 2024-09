Disparition de Lina : cet objet retrouvé dans la voiture du suspect qui accélère l'enquête

Près d'un an après la disparition de Lina, dans le Bas-Rhin, l'espoir de retrouver l'adolescente est ravivé grâce à la découverte d'un objet que cherchaient depuis longtemps les gendarmes.

Depuis près d'un an, les parents de Lina sont sans nouvelles de leur fille, disparue le 23 septembre 2023 alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, pour retrouver son petit ami à Strasbourg. Après son signalement, la commune de Plaine, où réside l'adolescente, et ses alentours ont été ratissés mais les enquêteurs n'ont pas découvert le moindre indice expliquant ce qui aurait pu se passer, ce samedi de septembre.

Pendant plusieurs mois l'affaire a semblé au point mort, plusieurs personnes ont été entendues par les gendarmes mais elles ont finalement toutes été relâchées. Elle a toutefois pris un tournant tout à fait inédit lorsque des gendarmes ont mis la main sur une voiture, qui était depuis longtemps dans le viseur des enquêteurs. Une personne interrogée avait en effet expliqué avoir vu Lina à bord d'un véhicule peu de temps avant qu'elle se volatilise. Retrouvée à la fourrière après que son conducteur ait été arrêté, en juin dernier, au volant celle-ci, la voiture a été analysée très longtemps et a livré des éléments d'une importance majeure pour les investigations.

Les enquêteurs ont identifié le profil génétique de Lina sur la banquette arrière du véhicule et sur l'une des ceintures de sécurité, ce qui corrobore avec la thèse de l'enlèvement que privilégie la police. Cette découverte a entraîné la mise en place de nouvelles recherches dans deux massifs forestiers des Vosges situés à proximité de la route empruntée par Lina et son kidnappeur présumé, qui depuis s'est suicidé.

Selon les premières informations, les enquêteurs recherchaient tout indice permettant de retrouver l'adolescente, comme son téléphone ou son portefeuille. Une brigade cynophile avait également été déployée pour rechercher de potentiels restes humains mais aucune trace d'un quelconque indice n'a été trouvée.

Toutefois on apprend ce lundi 9 septembre, grâce aux informations révélées par Dernières nouvelles d'Alsace, qu'en plus de l'ADN de la jeune fille, son sac à main ainsi que divers objets lui appartenant avaient également été retrouvés à l'arrière du véhicule perquisitionné. Les enquêteurs n'ont néanmoins pas pu mettre la main sur son téléphone portable. Où est ce téléphone ? Ce dernier a cessé d'émettre peu de temps après la disparition de Lina et de manière étrange. En effet, avant de brusquement s'éteindre, le téléphone portable de la jeune fille n'a pas généré de dernier signal destiné à l'opérateur, ce qui induit que celui-ci aurait pu être détruit.