Affaire Pélicot : le principal accusé toujours absent, le procès compromis ?

Le procès de l'affaire Pélicot est suspendu ce vendredi. Il ne pourra reprendre rapidement que si l'état de santé du principal accusé le permet.

Depuis lundi, Dominique Pélicot ne s'est pas présenté au procès des viols de Mazan. Au milieu de 51 hommes, il reste le principal accusé, ayant drogué sa femme pour la livrer à des inconnus qui l'ont violée. Ce dernier est malade et jugé en incapacité de participer à l'audience. Le père de famille souffrirait d'une colique néphrétique. Le bon déroulé du procès est fortement impacté.

Mardi, Dominique Pélicot devait comparaitre mais a été dispensé. Le lendemain, il est brièvement apparu dans le box, mais se tenait la tête entre les mains. Le président de la cour avait alors décidé de ne pas poursuivre. Une expertise médicale a alors conclu "à la mise en place d'un traitement adapté, avec une possible hospitalisation, et une date de sortie possible lundi", a annoncé jeudi à l'ouverture de l'audience le président de la cour, Roger Arata. Le procès a alors été suspendu jusqu'à la semaine prochaine.

Son ex-femme, Gisèle Pélicot, principale victime, et ses enfants ont refusé de se présenter jeudi suite à l'absence de l'accusé, alors qu'ils devaient être entendus. Si Dominique Pélicot fait son retour rapidement, ils seront tous auditionnés en priorité, avant de revenir sur les co-accusés, dont les premiers ont été interrogés mercredi. Cependant, même pour ceux-ci, il est délicat de les faire passer à la barre en l'absence du principal accusé, qui a tout orchestré. Impossible, par exemple, d'interroger Jean-Pierre M, qui aurait violé sa femme avec Dominique Pélicot, car les deux hommes s'accusent mutuellement d'être à l'initiative des faits.

Le procès reporté ?

L'avocate de Dominique a assuré espérer la reprise du procès en début de semaine prochaine auprès de BFMTV : "Nous espérons tous que mon client soit présent lundi ou mardi. Il ne peut pas y avoir de procès sans la présence de Dominique Pelicot". Questionné sur le fait que son client pourrait ainsi chercher à éviter le procès, l'avocate réfute formellement cette hypothèse : "Il attendait son procès, il voulait parler et être confronté à son épouse et ses enfants". "Il faut simplement laisser le temps à celui-ci de se rétablir", a-t-elle assuré.

Dominique Pélicot sera-t-il vraiment en capacité de se présenter lundi ? Rien n'est moins sûr. Un renvoi du procès sera envisagé si l'accusé devenait "durablement indisponible", rapporte Le Monde. "Soit Pelicot est là [lundi], et on continue. S'il n'est pas là pour un, deux ou trois jours, on prolongera la suspension. Mais s'il est durablement indisponible, c'est le renvoi de l'affaire ", a déclaré le président de la cour.

Cela ferait perdre énormément de temps, alors que le procès doit déjà durer jusqu'au 13 décembre. En cas de renvoi, en effet, il faudra "tout refixer : un agenda, la disponibilité de la salle du tribunal... Et quid de ceux qui sont en détention ? Parce qu'à ce moment-là, je peux supposer qu'il y aura des demandes de mise en liberté", a précisé l'avocate de Dominique Pélicot.