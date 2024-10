Enlèvement d'un bébé en Seine-Saint-Denis : les parents sont les principaux suspects

Santiago, un bébé prématuré né il y a 17 jours, a été enlevé dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une alerte enlèvement a été déclenchée et les parents sont présentés comme les principaux suspects.

Un nouveau-né a été enlevé ce mardi 22 octobre 2024. Une alerte enlèvement a été publiée par les autorités. L'enfant recherché est un petit garçon prénommé Santiago et âgé de 17 jours. Il porte des cheveux blonds et est habillé "d'un T-shirt marron de taille 6 mois et d'un pyjama blanc en velours épais" selon la description faite dans l'alerte. Le petit garçon a été enlevé à la maternité de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit du lundi 21 octobre, entre 23h et 23h30. L'enfant, né prématuré, nécessite une prise en charge médicale constante et indispensable.

Les parents de Santiago sont les principaux suspects de l'enlèvement. Il s'agit d'un homme âgé de 23 ans, "habillé d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noi", et d'une femme âgée de 25 ans vêtue "d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte".

Toute personne disposant d'informations, étant témoin de quelque chose ou ayant localisé l'enfant est priée d'appeler immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyer un courriel alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Les autorités rappellent qu'il n'est pas conseillé d'intervenir soi-même, mais de les prévenir au plus vite.