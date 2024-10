Enlèvement de Santiago : les parents en fuite dans un autre pays européen ?

Santiago, un bébé prématuré né il y a 19 jours, enlevé vraisemblablement par ses parents il y a trois jours n'a toujours pas été retrouvé ce jeudi 24 octobre, mais les chances de survie de l'enfant hors d'un hôpital sont très limitées. Un mandat d'arrêt européen est requis contre les parents.

Toute personne disposant d'informations, étant témoin de quelque chose ou ayant localisé l'enfant est priée d'appeler immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyer un courriel alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr. En Belgique, les numéros suivants ont également été mis en place : 0800/30 300 et pour les témoignages de l'étranger le 0032 2 554 44 88. Les autorités rappellent qu'il n'est pas conseillé d'intervenir soi-même, mais de les prévenir au plus vite.

Les deux parents de Santiago sont connus des services de police. Le père a été condamné pour des violences en bande organisée et la mère est connue pour consommation de stupéfiants. D'après une source proche du dossier cité par Le Parisien, les parents auraient enlevé leur enfant, le soustrayant à des soins médicaux impératifs, par crainte de se voir retirer la garde de ce dernier. Aucune mesure de ce genre n'avait été prise avant l'enlèvement, mais cela avait été "envisagé". Dans le cas où Santiago serait retrouvé vivant, le couple d'origine serbe et issu de la communauté Rom se verra, du fait de l'enlèvement, automatiquement retirer la garde du nourrisson jusqu'à ce qu'un juge statue sur son cas.

Les parents de Santiago sont les principaux suspects de l'enlèvement. Il s'agit d'un homme âgé de 23 ans, "habillé d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir", et d'une femme âgée de 25 ans vêtue "d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte". Le couple aurait "pu gagner la Belgique avec le nourrisson dans la nuit" après avoir quitté l'hôpital en voiture, a indiqué le procureur de la République de Bobigny dans un communiqué, mardi après-midi. Une piste confirmée par le découverte mercredi matin de la voiture dans laquelle le couple avait été filmé par des caméras de vidéosurveillances urbaines et routières dans la région de Charleroi.

L'enlèvement de Santiago met en danger la vie de l'enfant. Les autorités ont indiqué que passé 12 heures sans soins, le danger de mort augmente pour le bébé prématuré. Le diagnostic est plus difficile à établir, mais chaque heure passée en dehors d'une structure médicalisée est effectivement dangereuse pour l'enfant. D'après les informations de BFMTV, Santiago du fait de sa naissance avant terme était incapable de se nourrir au sein ou au biberon lorsqu'il était en maternité, or les bébés prématurés ont besoin d'une alimentation adaptée pour poursuivre leur développement. Ils sont aussi plus vulnérables aux risques infectieux, très nombreux à cette période de l'année, ils doivent parfois prendre certains médicaments et doivent être soignés que ce soit pour la vérifications des constantes vitales et le renouvellement des soins.

Plus de deux jours ont passé depuis l'enlèvement de Santiago dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, mais l'enfant âgé de seulement 19 jours n'a pas encore été retrouvé ce jeudi 24 octobre. Le bébé, un grand prématuré nécessitant une prise en charge médicale constante, a été enlevé dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Robert Ballanger et ses parents sont les principaux suspects. Les enquêteurs sont toujours à la recherche du couple, dont la trace a été retrouvée en Belgique grâce à des images de vidéosurveillance et à la découverte du véhicule utilisé par les deux individus pour quitter la France à Charleroi. Les autorités françaises poursuivent l'enquête en coopération avec les services européens et surtout belges, lesquels ont émis un avis de recherche national pour retrouver l'enfant.

En direct

16:20 - Santiago et ses parents toujours pas retrouvés "Les parents de Santiago et Santiago n'ont toujours pas été retrouvés en Belgique", a confirmé le procureur de la République de Bobigny. "À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'éléments précis sur la localisation des parents et de Santiago. Les investigations se poursuivent en Belgique, en France, et toutes les pistes restent envisagées", a-t-il ajouté précisant que la piste d'une fuite dans un autre pays européen n'est pas écartée.

16:18 - Le procureur appellent les parents de Santiago à "le conduire dans un hôpital" Éric Mathais a lancé un appel aux parents de Santiago en les enjoignant à le conduire dans un établissement médical adaptée. "S'ils m'entendent, ils doivent pour le bien de leur bébé, le conduire immédiatement à l'hôpital le plus proche. Et j'invite toutes les personnes en contact avec les parents, à les convaincre de conduire Santiago dans une structure médicale adaptée." Le procureur de la République a également mentionné les risques encourus par les parents, en rappelant que les peines sont aménageables et peuvent être réduites s'ils agissent pour le bien de l'enfant et se manifestant auprès des autorités.

16:14 - Des mandats d'arrêts européens requis contre les parents de Santiago "Des réquisitions de mandat d'arrêt (à l'encontre des parents) sont prises pour permettre l'émission d'un mandat d'arrêt européen et une diffusion plus large aux fins d'arrestation par Interpol", a annoncé le procureur de la République de Bobigny. Le but est de diffuser les informations liées à cet enlèvement dans toute l'Europe et de permettre une interpellation sur tout le continent. Le profil de gens du voyage des parents rend l'hypothèse d'une fuite dans une autre pays que la Belgique possible.

16:10 - Les détails des condamnations des parents de Santiago Les parents de Santiago, nés en France et de nationalité française, habitaient Noisy-le-Sec a fait savoir le procureur. Ils semblent faire partie de la communauté des gens du voyage. Le magistrat a confirmé que les deux individus sont connus des services de police et de justice et a précisé le casier judiciaire des deux personnes. Le père de l'enfant a été condamné à 4 reprises : pour vol avec effraction et arme par la justice autrichienne en janvier 2021, pour des vols aggravés par trois circonstances et associations de malfaiteurs à Strasbourg en septembre 2001, pour usage de stupéfiants et vol par effraction par le tribunal correctionnel de Versailles en janvier 2003, enfin pour vol par effraction et conduite d'un véhicule sous stupéfiants à Melun en avril 2024. Quant à la mère, elle a fait l'objet de trois condamnations : pour vol avec effraction à Aix-en-Provence en décembre 2019, pour recel de vols en 2023 à Melun et pour vol avec effraction à Melun également en avril 2024.

16:05 - Deux gardes à vue levées, trois personnes déferrées Sur les cinq personnes placées en garde à vue, deux vont être remises en liberté selon le procureur Eric Mathais. Trois autres, toutes issues de l'entourage des parents, "vont être présentées à un juge d'instruction après leur garde à vue, notamment pour "enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'un mineur de 15 ans en bande organisée". Le placement en détention provisoire a été requis contre ces trois personnes. Il s'agit d'une femme inconnues des services de police, et de deux hommes, un mineur et un majeur, qui ont reconnue avoir fait l'aller-retour en Belgique avec les parents de Santiago. Le mineur est connu des services de police et le majeur présente un casier judiciaire comptant 3 condamnations.

15:58 - L'hypothèse d'une crainte des parents concernant un placement de l'enfant Le procureur confirme que les enquêteurs disposent de "peu d'éléments sur les motivations des parents". Il indique que les parents de Santiago "n'étaient pas en opposition avec les soins" à donner à leur enfant car la prise en charge médicale était "comprise et acceptée". Il ajoute qu'une réunion au sein de l'hôpital sur la prise en charge de l'enfant par ses parents devait avoir lieu et que du fait de cette réunion, les parents auraient pu craindre le placement de leur enfant. "Cela fait partie des hypothèses" et celle qui parait le plus "probable", mais il n'y a pas d'élément précis pour confirmer cette possibilité. "Il n'y avait pas de signalement au titre de l'assistance éducative" avait l'enlèvement de l'enfant précise le procureur.

15:51 - "Il y a eu abus de l'autorité parentale" Les parents de Santiago étaient encore titulaires de l'autorité parentale sur leur enfant avant l'enlèvement a fait savoir le procureur de la République de Bobigny. Mais "l'enlèvement d'un enfant par des parents demeure juridiquement fondé lorsque leur comportement caractérise un abus d'exercice de l'autorité parentale" a ajouté le magistrat. Or, en soustrayant leur enfant à des soins médicaux pourtant nécessaires à sa survie, les parents de Santiago ont "abusé de leur autorité parentale".

15:44 - Des besoins médicaux précis pour la survie de l'enfant Santiago est un grand prématuré né à 32 semaines de grossesse, soit huit semaines avant le terme. Pris en charge médicalement, il devait "être réchauffé par une couveuse, sous monitoring et sonde gastrique, assisté dans son alimentation avec un lait pour prématuré spécifique", a listé le procureur Éric Mathais.

15:39 - La "priorité numéro 1" est de s'assurer que Santiago "aille bien" Le procureur de la République de Bobigny, Eric Mathais, donne une conférence de presse sur l'avancée de l'enquête sur l'enlèvement de Santiago. Les autorités sont "extrêmement préoccupées par la santé et la vie de Santiago" assure le magistrat qui assure que la "priorité numéro 1 a été et reste de retrouver Santiago pour s'assurer qu'il aille bien".

15:01 - Les gardés à vue sont des membres de la famille du père de Santiago Cinq personnes sont toujours en garde à vue ce jeudi 24 octobre pour "enlèvement en bande organisée sur mineur de moins de 15 ans", un chef d'accusation qui permet de prolonger la garde à vue jusqu'à 96 heures, soit quatre jours. Deux des individus sont soupçonnés d'avoir fait un aller-retour entre la France et la Belgique dans la nuit de lundi à mardi, soit la même que l'enlèvement de Santiago. Ces cinq individus sont : deux frères du père de Santiago, un demi-frère et les compagnes de deux de ces hommes.

12:56 - "On les cherche partout" : l'inquiétude des proches de la mère de Santiago Alors que Santiago et ses parents sont toujours introuvables, la famille de la mère de l'enfant a confié son inquiétude sur TF1 dans la soirée de mercredi. "On les cherche partout, on essaye de la joindre à tout prix, on a été à toutes leurs adresses. On est très inquiets pour le bébé", déclarent les proches de la mère suspectée d'avoir enlevé le bébé prématuré dans une maternitée de Seine-Saint-Denis.