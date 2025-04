Plus besoin de démonter la vitre du four pour la nettoyer : c'est très simple si vous avez cet accessoire

En détournant un objet du quotidien, vous pourrez nettoyer facilement l'espace entre les deux vitres du four, sans devoir démonter la porte.

Parmi les tâches ménagères les plus redoutées et les plus repoussées : le nettoyage du four, et plus précisément de la porte du four. C'est une vraie corvée, et beaucoup jette l'éponge avant même d'avoir commencé. Entre les éclaboussures de graisse, les résidus de cuisson et la chaleur qui les incruste dans le verre, il n'est pas rare de devoir démonter la porte du four, voire la vitre elle-même, pour retrouver un aspect propre et transparent.

Car oui, les saletés s'invitent même dans l'espace entre les deux vitres, et c'est là que le nettoyage devient vraiment complexe, car vous n'y avez pas accès sans démonter la porte. Mais cela, c'était avant de connaître cette astuce connue des pros de la cuisine ! Si sur certains modèles de four la vitre se démonte facilement pour faciliter le nettoyage, ce n'est pas le cas de tous. Dans certains cas, la manoeuvre demande alors un démontage plus complexe. Dans d'autres, notamment sur des modèles plus anciens, c'est même impossible puisque les vitres ne s'enlèvent pas du tout.

© Denys - stock.adobe.com

Cette astuce pour nettoyer la vitre du four sans la démonter est vraiment simple et accessible à tous. Vous n'avez ni besoin d'un gadget high-tech, ni besoin d'acheter un accessoire ou un produit spécifique. Vous avez simplement besoin d'un objet du quotidien qui traîne dans vos placards… un cintre en métal (celui du pressing, fin et malléable). Avec un peu d'astuce, il peut se transformer en outil de nettoyage ultra pratique.

Il suffit de déplier le cintre pour en faire une tige droite, puis de courber une extrémité en formant un petit crochet plat. En enroulant un chiffon microfibre imbibé d'eau chaude et de vinaigre blanc ou une lingette nettoyante autour de ce crochet (fixé avec un élastique, de l'adhésif ou un fil), vous obtenez un accessoire long et fin, parfait pour se glisser entre les vitres du four. Certaines portes de four ont une petite ouverture en bas ou en haut, prévue pour l'aération. C'est par là que vous pouvez insérer votre cintre-chiffon pour atteindre les saletés coincées entre les vitres. Parfois, pour accéder à ces petits espaces, vous devrez sans doute vous pencher, voire retirer le tiroir du four situé en dessous s'il en possède un, pour accéder à l'espace entre les deux vitres.

Grâce à cette technique, vous n'avez plus besoin de retirer la vitre, une opération souvent compliquée, avec des vis, des clips, et le risque de casser le verre. En quelques minutes, vous pouvez atteindre les recoins normalement inaccessibles et faire briller l'intérieur de la porte comme au premier jour !