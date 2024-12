Tuerie près de Dunkerque : "Un chasseur gentil, routier"... Qui est le suspect des meurtres ?

Paul D. s'est rendu à la police pour avouer être l'auteur du quintuple meurtre ayant eu lieu samedi 14 décembre, près de Dunkerque. Son profil se précise.

C'est un véritable drame, incompréhensible, qui s'est déroulé dans le Nord de la France samedi 14 décembre. Aux alentours de Dunkerque, cinq personnes ont été retrouvées mortes, tuées par balles. Un jeune homme de 22 ans s'est rendu à la gendarmerie en fin de journée et a reconnu les avoir ciblées. Il a été placé en garde à vue où il doit s'expliquer sur les motivations de son geste. Selon la procureure de la République de Dunkerque Charlotte Huet, "cette mesure peut durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire jusqu'à mercredi".

Que s'est-il passé, et qui sont les victimes ? La première, tuée chez elle, à Wormhout, était le chef d'une entreprise de dépannage, âgé de 29 ans, rapporte La Montagne. Il était à l'intérieur de son foyer, avec sa femme et ses enfants, lorsqu'il a entendu un véhicule rouler dans la cour de leur domicile, peu après 15 heures. Alerté, l'homme, appelé Paul Dekeister, est sorti de son domicile pour connaître l'origine de ce bruit. Le tireur est alors sorti de sa voiture et a fait feu à plusieurs reprises, avant de partir. Arrivés sur place à 15h15, les gendarmes ont constaté le décès de la victime. Selon France Bleu Nord, Paul Dekeister serait l'ancien employeur du meurtrier présumé.

Au lendemain du drame, le maire de la commune a tenu a adressé quelques mots en hommage à la victime : "Perdre un des siens, un père de famille... déplore David Calcoen. On est vraiment dans l'émotion et l'incompréhension. On a rencontré la famille sur les lieux et évidemment c'est très compliqué... C'est un choc pour toute la ville".

Le tueur présumé, également prénommé Paul D., s'est ensuite rendu à Loon-Plage, à 27 km de Wormhout, où il a tué quatre autres personnes, vers 16 heures. Deux d'entre elles étaient des agents de sécurité, Aurélien et Marc, qui patrouillaient en voiture dans la zone portuaire de Dunkerque, près de la raffinerie des Flandres, relate Le Parisien. Ils auraient été d'anciens collègues du tireur présumé, et avaient 33 et 37 ans.

Un soupçon de "fragilités psychologiques"

Les deux dernières victimes, retrouvées à quelques kilomètres de là, étaient des migrants appelés Mustafa et Ahmid. Âgés de 19 et 30 ans, ils avaient élu domicile dans le camp de migrants de Loon-Plage. Les deux hommes, sans doute de nationalité kurde iranienne, ont peut-être été des victimes collatérales du "suspect semblant souffrir de fragilités psychologiques" selon le Parisien. Malgré tout, aucune piste n'est écartée.

En Février déjà, un autre migrant avait perdu la vie dans ce même campement. Les deux victimes étaient simplement en train de marcher près de la voie ferrée à Loon-Plage quand elles ont été prises pour cible par le tueur présumé.

Paul D., qui s'est rendu à la gendarmerie de Ghyvelde, à 25 kilomètres de Loon-Plage, était jusque-là inconnu de la justice. Il est né à Dunkerque et a grandi à Ghyvelde. Il serait chauffeur routier, indique Le Parisien. Il aurait rejoint un club de tir, ce qui explique probablement les quatre armes retrouvées dans son véhicule, garé devant le portail de la gendarmerie. La voiture a dès lors été scellé par les gendarmes. Le meurtrier présumé serait également le détenteur légal d'une carabine Smith et Wesson 44 Remington, même si on ne sait pas encore s'il l'avait sur lui au moment des faits.

Paul D., a grandi avec ses parents et son frère dans un quartier pavillonnaire où des dizaines de maisons de briques s'alignent. En apprenant les faits, sa voisine était abasourdie : "C'est le type le plus sympa qu'on peut connaître ! C'est un chasseur à la base, mais c'est un gentil, il est routier. Il a eu tous ses permis de conduire en une fois puis il a directement travaillé", a-t-elle confié au Parisien.

Les motifs de ses actes sont toujours un mystère. Le meurtre de Paul Dekeister semble toutefois prémédité. Pour faire la lumière sur cette affaire, une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Dunkerque pour être confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59).