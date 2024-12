Adolescent tué au couteau à Paris : un "meurtre" devant le lycée Rodin, les suspects recherchés

Un garçon de 15 ans est mort après avoir été blessé à l'arme blanche, ce mardi 17 décembre, devant le lycée Rodin, situé dans le XIIIe arrondissement de Paris.

Que s'est-il passé devant le lycée Rodin, situé en plein coeur de Paris, ce mardi 17 décembre ? Un jeune garçon de 15 ans a trouvé la mort devant l'établissement, malgré l'intervention des secours. "Son décès a été constaté à 9h15. Le magistrat de permanence s'est rendu sur place", précise dans un communiqué le parquet, qui parle très clairement et dès à présent d'homicide, avant que l'enquête ait été menée. "Ce meurtre s'inscrit dans la continuité d'un phénomène de rixes entre jeunes récurrentes sur le secteur du 13e arrondissement, où huit affrontements ont été constatés depuis le mois de mai 2024", indique ainsi le procureur.

"Ce phénomène fait l'objet d'une attention resserrée de GLTD spécifiques (Groupements locaux de traitement de la délinquance)" qui réunit plusieurs acteurs policiers, judiciaires et éducatifs, afin que "les signes précurseurs soient détectés au plus tôt, communiqués aux autres acteurs, et déclenchent des patrouilles préventives au plus près des lieux d'inquiétude", ajoute le document transmis à la presse.

Selon les informations de BFMTV, une bagarre a bien éclatée, aux alentours de 8h30, aux abords du lycée Rodin, rue Corvisart, dans le 13e arrondissement de Paris. Des sources de police ont fait savoir au média que la victime n'était pas scolarisée au lycée Rodin et que les personnes impliquées dans la rixe ont pris la fuite, elle sont activement recherchées.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale 75. La direction du lycée n'a pas souhaité réagir pour l'instant, une cellule psychologique devrait être ouverte pour les élèves de l'établissement.