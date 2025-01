Disparition dans la Drôme : une mère et son fils de 8 ans recherchés, deux corps retrouvés

La femme, âgée et 45 ans, et son fils de huit ans, ont quitté leur domicile pour se rendre à la montagne le 1er janvier au matin.

Un appel à témoins a été lancé le jeudi 2 janvier pour tenter de retrouver une mère et son jeune fils portés disparus dans des circonstances préoccupantes dans la Drôme, comme le rapporte France Bleu. Deux corps ont été retrouvés ce vendredi 3 janvier, selon le parquet de Valence, qui affirme qu'il s'agit probablement des deux personnes portées disparues.

Les corps pourraient être ceux de "l'enfant et sa mère recherchée, sous réserve des constatations à venir", a précisé le procureur Laurent de Caigny dans un communiqué.

Magali, âgée de 45 ans et résidant à Romans-sur-Isère, ainsi que son fils Naël, un garçon de huit ans, n'ont plus donné de nouvelles à leur famille depuis le matin du 1er janvier. Selon les informations disponibles, ils auraient quitté leur domicile de manière inexpliquée aux alentours de 8h30 pour se rendre à la montagne, dans la région de Villard-de-Lans. À 10 heures, Magali a envoyé un message à sa fille aînée, précisant qu'ils étaient en route pour rentrer chez eux. Depuis cet échange, plus aucun contact n'a été établi. Le téléphone portable de Magali est éteint, et personne n'a eu de nouvelles ni d'elle ni de Naël depuis ce dernier message.

Ils étaient à bord d'une Peugeot 107 jaune

L'appel à témoins diffusé par la police fournit plusieurs éléments importants pour tenter de localiser la mère et son fils. Ils étaient à bord d'une Peugeot 107 jaune, immatriculée AT-123-FW. En ce qui concerne les descriptions physiques, Magali est une femme aux cheveux mi-longs blonds, qui portait au moment de sa disparition un manteau bleu et des bottes noires. Elle est également reconnaissable par plusieurs bagues qu'elle porte aux doigts. Naël, quant à lui, est un garçon mince, aux cheveux courts et châtains. Il était habillé d'un manteau noir et de baskets Air Jordan blanches et grises.

Les deux corps ont été retrouvés près du véhicule recherché. L'enquête ouverte a été requalifée en privation de soins sur mineur par ascendant ayant entraîné la mort, un chef qui pourrait évoluer après les autopsies, rappelle le procureur.