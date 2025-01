Mulhouse : un corps retrouvé dans un sac, la piste d'une vengeance d'enfants maltraités

L'ex-femme et les deux enfants de la victime ont été placés en détention provisoire : ils sont suspectés de meurtre par les enquêteurs.

S'agit-il d'un meurtre familial ? L'homme retrouvé mort dans un sac à Mulhouse pourrait avoir été tué par ses deux enfants, selon les derniers éléments de l'enquête. Ceux-ci ont en effet été interpellés et placés en détention provisoire, tout comme leur mère, ex-femme de la victime.

Revenons d'abord sur les faits. Le corps de l'homme, âgé de trente-huit ans, a été retrouvé le 24 décembre 2024 dans un box de location à Mulhouse. Il était en état de décomposition avancée et caché dans une armoire couchée au sol et remplie de terre. La victime était portée disparue depuis juin 2021, selon Sud-Ouest, et a été identifiée grâce à ses tatouages. L'autopsie a révélé une plaie au niveau du ventre, rapporte RMC.

Une enfance marquée par des humiliations

La propriétaire du box où était caché le corps n'est autre que l'ex-compagne de la victime, explique le média. Entendue par les policiers, elle a avoué avoir caché le corps de son ex-mari. Elle nie toutefois l'avoir tué. Elle a été placée en détention provisoire le 28 décembre.

Mardi 14 janvier, c'est au tour des enfants d'être interpellés par la police, en Normandie. La fille de vingt-deux ans et le fils de dix-neuf ans sont déjà connus des services de police, indique le média. Ils auraient reconnu avoir tué leur père lors de leurs auditions devant les enquêteurs. Pour l'instant, on en sait peu sur ce qui les a poussés à passer à l'acte. Durant leur audition, les enfants ont raconté aux enquêteurs que leur père multipliait les humiliations durant leur enfance, qu'ils ont qualifiée de difficile. Le journal Sud-Ouest évoque également des agressions sexuelles et des violences commises par la victime sur ses enfants lorsqu'ils étaient encore mineurs.