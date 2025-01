Attaque au couteau en Allemagne : un suspect interpellé, son profil se précise

Une attaque au couteau a fait au moins deux morts, dont un enfant de 2 ans, dans un parc de Bavière en Allemagne, ce mercredi 22 janvier. Un homme de 28 et d'origine afghane a été interpellé, mais la police continue de chercher de possibles suspects.

Une attaque au couteau a eu lieu un parc d'Aschaffenburg, une ville de Bavière en Allemagne, ce mercredi 22 janvier vers 11h45. La police a indiqué dans un premier temps que quatre personnes avaient été touchées lors de l'attaque, dont un enfant âgé de 2 ans et trois adultes. Elle a depuis précisé que deux personnes sont décédées, "un homme de 41 ans et un garçon de 2 ans", et que "deux personnes grièvement blessées sont soignées à l'hôpital".

Moins d'une heure après l'attaque, la police a annoncé avoir interpellé un suspect et l'avoir placé en garde à vue. La personne arrêtée est "un ressortissant afghan de 28 ans". Le Spiegel précise le profil du suspect qui, selon leurs informations, l'homme s'appelle Enamullah O. et vivrait dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. "Les enquêteurs affirment que [le suspect] avait déjà eu des problèmes psychologiques par le passé" ajoute le journal.

Les enquêteurs ont également interpellé une deuxième personne qui s'est avéré être un témoin de la scène. Ils ont ensuite indiqué n'avoir "aucune indication sur d'autres suspect". Reste que les recherches se poursuivent. Le trafic ferroviaire a ainsi été interrompu parce qu'un suspect aurait essayé de s'enfuir par les voies ferrées.

La scène de crime a été bouclée et les opérations de police sont toujours en cours. Après avoir sécurisé le lieu de l'attaque, qui s'est déroulé dans un grand parc public, un porte-parole de la police a annoncé qu'il "n'y a aucun danger pour la population" auprès du Spiegel. "Nous pouvons exclure avec une certitude presque absolue la possibilité d'un acte terroriste", a ajouté le porte-parole. Reste que les motivations de l'auteur de l'attaque sont inconnues.

La police a lancé un appel à témoins pour recueillir autant d'informations que possible et a annoncé la création d'un portail d'informations contenant des vidéos et des photos.