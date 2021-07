Rentrée scolaire et covid : date, modalités, présentiel... les infos

RENTREE SCOLAIRE. Pour se préparer au mieux à la "grande" rentrée scolaire de septembre, voici toutes les infos utiles aussi bien pour les parents que pour les enfants. Date, modalités, présentiel à la fac, montant et conditions de prime de rentrée, on fait le point.

[Mis à jour le 9 juillet 2021 à 16h50] Combien de temps les élèves vont-ils pouvoir profiter de leurs vacances d'été avant de faire leur rentrée scolaire ? Et surtout, dans quelles conditions va se faire le retour en classe, après plus d'un an de cours perturbés par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ? Si la date de rentrée scolaire est d'ores et déjà fixée (plus d'infos ici), les modalités de retour en classe devraient, elles, dépendre de l'évolution de la situation sanitaire durant les deux prochains mois. Pour l'heure, la rentrée se fera bien en présentiel, le gouvernement misant sur l'accélération de la vaccination, notamment chez les étudiants.

Découvrez également plus d'informations sur les montants et les conditions de l'allocation de rentrée scolaire / prime de rentrée ou encore sur la dose de présentiel prévue à la fac à la rentrée, en vous aidant du sommaire en haut de cette page spéciale Rentrée scolaire 2021 en France.

Selon le ministère, pour les élèves de la maternelle au lycée en métropole, la date de la "grande" rentrée scolaire 2021 doit correspondre cette année au jeudi 2 ​​​​​​septembre 2021, et celle de la pré-rentrée des enseignants, au mercredi 1er septembre 2021. Le ministère précise par ailleurs que les élèves n'auront pas cours le vendredi 27 mai 2022, jour qui suivra le jeudi de l'Ascension. L'année scolaire 2021-2022 prendra, quant à elle, officiellement fin le jeudi 7 juillet 2022 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2019 sont étudiés pour l'année 2021) en fonction de la situation familiale au 31 juillet. Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 319 euros

Deux enfants à charge : 31 162 euros

Trois enfants à charge : 37 005 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 843 euros

► Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ses conditions, son montant selon l'âge de l'enfant et sa date de versement

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, l'objectif du gouvernement est un retour à 100% en présentiel à la rentrée de septembre.