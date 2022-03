"Aïd el-Fitr 2022 : la date fixée par la Grance Mosquée de Paris"

AID 2022. Le lendemain du dernier jour du ramadan a lieu la très emblématique célébration de l'Aïd el-Fitr pour les musulmans. La Grande Mosquée de Paris a annoncé sa date dans un communiqué.

[Mis à jour le 17 mars 2022 à 17h30] L'Aïd el-Fitr constitue, pour les musulmans pratiquants, la célébration de fin du ramadan, également appelée fête de la "rupture du jeûne". Le CFCM, principale instance représentative des musulmans de France, a confirmé les dates théoriques du ramadan en se basant sur les calculs astronomiques via un communiqué le 13 mars, cité par franceinfo. Tandis que la Grande Mosquée de Paris a fixé une Nuit du doute pour acter la date du premier jour du Ramadan, la coordination constituée des quatre fédérations musulmanes (FFAIACA, GMP, MF et RMF) a notamment annoncé dans un communiqué le 15 mars la date de fin du mois béni. Quelle est-elle donc ?

Cette année, la date de fin du ramadan, et donc de la fête de l'Aïd el-Fitr, est fixée (théoriquement, par les calculs astronomiques) au lundi 2 mai 2022. Quant à la "Nuit du doute", soit la nuit de l'"annonce" de fin du ramadan qui doit officialiser cette date, elle aura lieu le dimanche 1er mai 2022. Chaque année, la décision de la date de fin du ramadan est prise selon un processus bien particulier : il s'agit, à partir de 18h30 de cette nuit du doute, de sonder la possibilité d'apercevoir ou non la nouvelle lune au 29ème jour du mois de Ramadan.

COMMUNIQUÉ de La Coordination des fédérations nationales #FFAICA, @mosqueedeparis, @MF_Musulmans, @RMF_officiel, dont la commission théologique se réunira à la Grande Mosquée de Paris le vendredi 1er avril 2022 pour la Nuit du doute annonçant le début du mois de #Ramadan. pic.twitter.com/AVYNPICdA1 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 15, 2022

L'Aïd el-Fitr mêle prières et repas festifs en famille. Les fidèles donnent également la zakat al-fitr, l'aumône. Habituellement, des gymnases, stades et autres lieux publics sont mobilisés en plus des mosquées pour l'organisation de la prière. Cette année encore, ce type de rassemblements est aménagé à cause de la crise sanitaire du Covid.

* Année en cours dans le calendrier hégirien

L'Aïd el-Fitr marque la fin du ramadan : sa date est en réalité celle du premier du mois suivant celui du ramadan. Ladite date est déterminée par la traditionnelle observation lunaire de la "Nuit du doute" / "Nuit de l'annonce", comme c'est le cas pour chaque fin de mois du calendrier lunaire musulman. Dans le calendrier "hégirien", nom du calendrier lunaire musulman, le jeûne du ramadan dure un mois lunaire complet. Ce mois lunaire, qui peut s'étaler sur 29 jours, durera cette année 30 jours : le CFCM nous détaille cette information : "Les calculs astronomiques précis confirment que la conjonction s'effectuera le Samedi 29 avril 2022 à 23h28 GMT. Le mois de Ramadan s'étalera donc sur trente jours". Ces calculs sont ceux du croissant de Shawwal pour l'année 1443 AH.

Pour les fédérations dissidentes du CFCM (principale instance représentative de l'Islam en France) et la Grande mosquée, ainsi que pour toute une partie des croyants (il y a deux écoles), la date de fin du ramadan ne peut être confirmée qu'à l'issue d'une "Nuit du doute" traditionnellement dédiée à l'observation du croissant de Lune. D'habitude, c'est le CFCM (Conseil français du culte musulman) qui officialise le jour J, après consultation des données astronomiques, la date de l'Aïd el-Fitr, via un communiqué publié sur le compte Twitter de la Grande mosquée de Paris. Suite aux dissensions qui ont agité le CFCM, l'instance n'est plus forcément conviée à la Grande Mosquée de Paris pour les annonces des dates de début et de fin du ramadan, pourtant également basées sur les données astronomiques. Cette année cependant, le CFCM n'a pas souhaité rester en retrait de l'annonce des dates du mois de Ramadan.

A l'issue de la "nuit du doute" alias "nuit de l'annonce" d'observation lunaire du 1er avril, la date officielle de fin du ramadan sera confirmée. Cette nuit très spéciale est organisée par une coordination dissidente du CFCM au soir du 29e jour du mois de ramadan. A cette occasion, la commission religieuse a confirmé de façon traditionnelle la date de fin du ramadan, et, de facto, celle de l'Aïd el-Fitr, qui célèbre la rupture du jeûne le lendemain. En général, si elle prend acte de la possibilité d'observer le croissant de nouvelle lune dans le ciel avant le lendemain, l'Aïd el-Fitr aura lieu le lendemain. Dans le cas contraire, la célébration se tient un jour plus tard.

Fête de l'Aïd el-Fitr : quelles sont ses traditions ?

Egalement nommé "Aïd el-Seghir", l'Aïd el-Fitr signifie alors "petite fête" en français ("Fitr" signifiant "se nourrir, déjeuner" en arabe). Fête du pardon et de la paix, elle peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte du zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires sont traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches... Lors des festivités, les musulmans s'échangent aussi mutuellement le voeu d' "Aïd Moubarak", "bonne fête de l'Aïd" en français. Enfin, l'Aïd el-Fitr est aussi appelée "fête sucrée". Elle fait donc la part belle aux desserts, une fois la prière du matin accomplie. Ftour, zlabia, cornes de gazelles ou encore chebakia, sans oublier les dattes fourrées à la pâte d'amande... Toutes ces denrées seront dégustées pour cette célébration.

L'Aïd el-Fitr est d'autant plus clé pour les musulmans qu'elle marque la fin du "mois sacré de ramadan" :

Avant la prière de l'Aïd, les musulmans doivent avoir donné la Zakât al-fitr, l'aumône de fin de ramadan. Celle-ci peut s'offrir en nourriture ou en argent pour les personnes dans le besoin. En effet, pour valider les efforts effectués lors du ramadan, chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône, en marque de solidarité. La "zakat al-Fitr" permet en effet à ceux qui sont dans le besoin de célébrer comme n'importe quel musulman la fête de l'Aïd, sans avoir à faire la manche ce jour-là. Récemment, les instances représentatives du culte musulman en France ont fixé le montant de cette aumône à 7 euros par personne. Le responsable de famille doit s'en acquitter en la versant pour chaque membre de famille dont il a la charge, enfants et bébés compris. Une famille de 5 personnes avec 3 enfants, même en bas âge, doit donc verser pour la fin de ce ramadan la somme de 35 euros, afin de "purifier" le jeûne.

Qu'est-ce que la prière de l'Aïd el-Fitr ?

La journée de l'Aïd el-Fitr est également spéciale de par sa prière matinale qui est spécifique. Selon le site spécialisé Al Kanz, cette prière matinale de l'Aïd el-Fitr a théoriquement lieu quand le soleil "s'élève au dessus de l'horizon de la longueur d'une lance" (soit environ trois mètres). Dans la pratique, les mosquées fixent elles-mêmes l'heure de la prière collective. L'Aïd el-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel. Elle permet de revenir tirer les leçons de ce mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies.

Comment souhaiter l'Aïd el-Fitr ? Quels messages de bonne fête privilégier ? Le site spécialisé Assabile.com propose différentes formules aux musulmans et aux non-musulmans pour se souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la fin du mois sacré de jeûne des fidèles. Voici une sélection de ces messages :