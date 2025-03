France, Algérie, Maroc, Tunisie...Des dates différentes pour la fin du ramadan ?

Après bientôt un mois de jeûne, le ramadan touche à sa fin. La date de la fin de ce mois sacré pour les musulmans peut toutefois varier d'un pays à l'autre.

Commencé dans la nuit du 28 février au 1er mars, le mois de ramadan 2025 touche à sa fin. Tout comme celle du début du mois sacré pour les musulmans, la date de fin du mois de ramadan peut varier d'un pays à l'autre. Et pour cause, il existe plusieurs écoles pour la déterminer. Le calendrier musulman se base en effet sur les cycles de la lune. Certains préfèrent s'en tenir à la tradition en observant le nouveau croissant de Lune à l'occasion de la Nuit du doute pour fixer la date de fin de ramadan. La nuit du doute a été fixée cette année au vendredi 28 mars pour certains et au samedi 29 mars pour d'autres.

D'autres préfèrent se baser sur de savants calculs astronomiques. Ils ont l'avantage de déterminer bien en amont la date de fin du mois de ramadan. C'est le cas notamment en Turquie où, selon le calendrier officiel établi par la présidence des Affaires Religieuses, le ramadan prendra fin samedi. En France, les calculs permettent d'annoncer que samedi 29 mars sera également le dernier jour du mois de ramadan 2025 et que l'Aïd el-Fitr sera donc célébré le dimanche 30 mars. La date a été officiellement annoncée par le Conseil français du culte musulman (CFCM). Une nuit du doute sera toutefois organisée samedi 29 mars pour confirmer cette date. En Tunisie et au Maroc, l'observation de la Lune prime. La date sera donc fixée samedi soir. En Algérie, la date ne semble pas encore fixée non plus. Le ramadan s'y terminera soit samedi soir, soit dimanche soir. Il en va de même dans la plupart des pays musulmans qui préfèrent encore attendre l'observation de la lune.